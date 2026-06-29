Wer schon einmal am Mietwagenschalter stand und die girocard zückte, kennt den Satz: Geht nicht, für die Kaution brauchen wir eine Kreditkarte. Genau diese Lücke will die deutsche Kreditwirtschaft schließen. Ab Frühjahr 2027 soll die girocard — die Karte, die viele noch EC-Karte nennen — deutlich mehr können: Zahlungen in den Apps großer Händler, Hotel- und Mietwagenbuchungen samt Kautionsreservierung und einen digitalen Altersnachweis an der Kasse. Gebündelt werden die Pläne von der Euro Kartensysteme GmbH unter dem Label girocard 4.0.

Was ab 2027 dazukommt

Der sichtbarste Teil ist die In-App-Zahlung. Künftig lässt sich die girocard direkt in Händler-Apps hinterlegen — etwa im Lebensmittelhandel oder in Bonussystemen wie Payback. Dazu kommt eine Art Whitelist: Wer einen Händler als vertrauenswürdig einstuft, muss dort nicht mehr jede einzelne Zahlung gesondert freigeben.

Technisch interessanter ist die Vorautorisierung. Für Hotel- und Mietwagenbuchungen wird ein Betrag für die Kaution auf dem Konto reserviert, ohne sofort abgebucht zu werden — genau der Mechanismus, an dem die girocard online bisher scheiterte. Der dritte Baustein ist ein digitaler Altersnachweis: Beim Kauf von Alkohol oder Zigaretten, auch am Automaten, soll die Karte das Alter bestätigen, ohne dass jemand den Ausweis kontrolliert. Zusätzliche Kosten sollen für Karteninhaber nicht anfallen, so Euro Kartensysteme; ausgerollt wird je nach Bank gestaffelt ab dem Frühjahr.

Warum das längst fällig war

Am Supermarkt-Terminal ist die girocard seit Jahren stark — günstig für den Händler, schnell, in Deutschland praktisch überall akzeptiert. Sobald es aber online oder auf Reisen ging, lag sie im Geldbeutel und die Kreditkarte musste ran. Bei meinen letzten Online-Buchungen und im Urlaub war das jedes Mal derselbe Reflex: girocard rein in den Geldbeutel, Visa raus für die Buchung. Für Online-Zahlung und Kautionsreservierung fehlte schlicht die Technik.

Das ist mehr als eine Komfortfrage. Im Netz dominieren Visa, Mastercard und PayPal — pro Buchung verdient ein internationaler Anbieter mit, während die girocard den Händler deutlich weniger kostet. Dass 2025 erstmals mehr als die Hälfte aller Einkäufe bargeldlos lief, macht die Lücke nur teurer: Je mehr digital bezahlt wird, desto mehr Umsatz fließt an ein US-Duopol, das die heimische Karte technisch nicht erreichen konnte.

Spät dran — aber in die richtige Richtung

Den Beigeschmack wird die Ankündigung nicht los: App-Zahlung, Online-Kauf und Vorautorisierung beherrschen Apple Pay, Google Pay und jede Kreditkarte seit Jahren. Die girocard zieht 2027 nach — und das auch nur, wenn die eigene Bank mitspielt, denn der Start ist gestaffelt. Wie viel im Frühjahr wirklich funktioniert, hängt am einzelnen Institut, nicht an der Pressemitteilung. Beim digitalen Altersnachweis wird zudem die Frage zählen, welche Daten dabei tatsächlich über die Theke gehen. Und doch: Eine heimische Karte, die endlich auch im Netz funktioniert, nimmt dem internationalen Duopol ein Stück Abhängigkeit ab — das wiegt schwerer als der nächste Wallet-Klon.