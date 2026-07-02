Anderthalb Jahre stand die Fusion der beiden größten Stockfoto-Anbieter im Raum. Jetzt lässt Getty Images sie platzen – und zwar nicht am Kartellamt in den USA, sondern an einer einzigen Auflage aus London. Zum 6. Juli soll der im Januar 2025 verkündete Zusammenschluss enden.

Woran die Fusion zerbricht

Die britische Wettbewerbsbehörde CMA wollte den Deal nur unter einer Bedingung durchwinken: Shutterstock müsste seine Redaktionssparte abgeben – jenen Teil, der Nachrichten- und Sportbilder für Medien lizenziert. Genau das lehnt Gettys Vorstand ab. In einer Sitzung Ende Juni stimmte er einstimmig gegen den Verkauf und beruft sich laut dem Fotomagazin Photografix darauf, vertraglich nicht zur Annahme dieser Auflage verpflichtet zu sein. Die SEC-Unterlagen halten fest, dass die Fusion nach dem zweiten verlängerten Stichtag am 6. Juli beendet wird. Kurios: Das US-Justizministerium hatte den Zusammenschluss im April 2026 bereits freigegeben.

Was der Rückzieher kostet

Die Quittung kam sofort vom Markt: Shutterstocks Aktie fiel nachbörslich um rund 30 Prozent auf 9,81 US-Dollar. Getty wiederum löst eine Sonderregelung aus – die vorzeitige Rückzahlung seiner mit 10,5 Prozent verzinsten Anleihen mit Laufzeit 2030 – und hat sich einen Finanzberater geholt, um die eigenen Finanzierungsoptionen neu zu ordnen. Shutterstock bleibt eigenständig und will seine Pläne mit den Quartalszahlen aktualisieren. Zwei Konzerne, die eigentlich verschmelzen wollten, stehen damit wieder getrennt da – der eine mit Schuldenlast, der andere mit halbierter Bewertung.

Der eigentliche Kampf läuft woanders

Für alle, die Bildmaterial einkaufen, ist das erst mal eine gute Nachricht. Ich lizenziere für den Blog regelmäßig Stockfotos und sehe die Preise seit Jahren nur in eine Richtung wandern; ein Zusammenschluss der zwei Platzhirsche hätte dem verbliebenen Rest an Preisdruck endgültig den Boden entzogen. Dass jetzt zwei getrennte Anbieter weiterkonkurrieren, hält den Markt wenigstens einen Spalt offen.

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Nur: Um den klassischen Bilderverkauf geht es beiden längst nicht mehr allein. Der eigentliche Rohstoff ist die Trainingsdaten-Lizenz für KI. Getty hatte erst im Juni seine Bilder in ChatGPT gebracht, Shutterstock verkauft seine Kataloge seit Längerem an KI-Firmen. Wer hier die Rechte an Millionen kuratierter, sauber lizenzierter Bilder hält, sitzt auf einem Pfund, das die Kartellwächter noch gar nicht richtig auf dem Schirm haben. Die geplatzte Fusion verhindert eine Konsolidierung im Schaufenster – im Maschinenraum, beim Verkauf der Bilder an die KI-Modelle, läuft sie längst.