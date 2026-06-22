Jahrelang gehörte Getty Images zu den lautesten Gegnern der KI-Bildgeneratoren — jetzt liefert die Bildagentur ihr Material direkt an OpenAI. Seit dem 22. Juni zeigt ChatGPT in seiner Suche lizenzierte Fotos aus dem Getty-Katalog, jeweils mit Quellenangabe. Für ein Unternehmen, das noch vor Kurzem gegen das Anlernen von KI-Modellen prozessierte, ist das eine bemerkenswerte Kehrtwende. Die Börse hat sie binnen Minuten gefeiert.

Was vereinbart wurde — und was ausdrücklich nicht

Es handelt sich um einen mehrjährigen Anzeige-Vertrag. Getty-Bilder erscheinen in den Such- und Discovery-Funktionen von ChatGPT, immer mit sichtbarem Bildnachweis. Der entscheidende Punkt steht im Kleingedruckten: Die Fotos fließen nicht ins Training der Modelle. Sie werden angezeigt, nicht verfüttert — ein Display-Deal, kein Trainings-Deal. Genau an dieser Grenze hatte sich der Streit der vergangenen Jahre entzündet.

Laut Getty-Chef Craig Peters soll die KI-Suche damit „nützlicher und vertrauenswürdiger“ werden. Was der Deal Getty finanziell bringt, bleibt offen: Beide Seiten nannten keine Zahlen. Ohne Vertragssumme lässt sich schwer beurteilen, ob hier ein tragfähiges Geschäft entsteht oder vor allem eine gute Schlagzeile.

Vom Kläger zum Lieferanten

Die Wende ist deshalb so auffällig, weil Getty den Gegenkurs lange mit Nachdruck gefahren ist. Das Unternehmen verklagte Stability AI, weil dessen Generator Stable Diffusion mit Millionen Getty-Bildern angelernt worden sein soll — Wasserzeichen inklusive. Parallel baute Getty einen eigenen Generator, der ausschließlich auf lizenziertem Material trainiert ist, und stilisierte sich zum Anwalt der Fotografen. Jetzt sitzt man mit OpenAI am selben Tisch.

Mich überrascht der Sinneswandel wenig: Getty hat offenbar gemerkt, dass Lizenzieren am Ende mehr einbringt als Prozessieren. Die Stockfotos für diesen Blog ziehe ich übrigens meist von Unsplash — das gehört, kleine Pointe am Rande, seit 2021 ebenfalls Getty. Wer beruflich mit Bildrechten hantiert, weiß: Eine bezahlte Lizenz mit Quellenangabe ist der saubere Weg, ungefragtes Scraping ist es nicht. Insofern ist der Anzeige-Deal stimmiger, als die Kehrtwende auf den ersten Blick wirkt.

Die Aktie explodiert — der Rest bleibt offen

An der Börse fiel die Reaktion drastisch aus. Die Getty-Aktie sprang vorbörslich um rund 200 Prozent — von etwa 0,61 auf in der Spitze 1,62 US-Dollar. Zuvor hatte das Papier im laufenden Jahr gut 55 Prozent verloren; aus einer abgestraften Pennystock-Notierung wurde über Nacht eine Verdreifachung. Dazu wartet Getty weiter auf die Freigabe der 3,7 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Shutterstock.

Ein einzelner Anzeige-Deal macht aus einem schrumpfenden Geschäft noch kein gesundes. Ob die Lizenzerlöse die wegbrechenden klassischen Stockfoto-Einnahmen ersetzen, steht auf einem anderen Blatt — und hängt an Zahlen, die niemand nennt. Aufschlussreicher als der Kurssprung ist das Signal dahinter: Wenn selbst der schärfste Kläger der Branche lieber kassiert als klagt, zeichnet sich ab, wohin der Streit zwischen Rechteinhabern und KI-Konzernen läuft. Geld schlägt Prinzip. Ob das die Fotografen freut, deren Bilder den Katalog überhaupt erst füllen, ist eine ganz andere Frage.