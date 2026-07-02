Google lässt seinen KI-Assistenten näher an den Rechner heran. Mit der Funktion Gemini Spark darf die Mac-App künftig direkt auf ausgewählte Ordner zugreifen, Dateien sortieren und ganze Aufgaben selbst abarbeiten — statt nur im Chatfenster Fragen zu beantworten. Der Sprung vom Ratgeber zum handelnden Agenten ist genau der, den gerade auch OpenAI und Anthropic forcieren. Und er wirft dieselbe Frage auf: Wie viel Zugriff gibt man einer Cloud-KI auf die eigene Festplatte?

Was Spark auf dem Rechner darf

Der Nutzer legt in der Seitenleiste „verbundene Ordner“ fest — nur auf die greift Spark zu, und die Verknüpfung lässt sich jederzeit wieder lösen. Innerhalb dieser Grenzen soll der Agent dann eigenständig handeln: alle PDFs im Download-Ordner in passende Unterordner einsortieren, etwa, oder aus lokal gespeicherten Rechnungen die Zahlen ziehen und daraus eine Budget-Tabelle in Google Workspace bauen — inklusive Zeitplan, der sie regelmäßig aktualisiert. Ein standardmäßig aktiver Schutz hält den Agenten an, wenn eine Datei-Sicherung fehlschlägt, und fragt vor dem Weitermachen nach. Das ist mehr als Kosmetik: Ein Agent, der Dateien verschiebt und neu anlegt, kann sie auch falsch einsortieren.

Ultra-Abo, USA, Englisch — der Haken

Vor der Praxis steht die Zugangshürde. Spark läuft als Beta in der Mac-App ab Version 1.80.15.516 und setzt ein Abo von Google AI Ultra voraus — das schlägt mit rund 99 Dollar im Monat zu Buche. Verfügbar ist die Funktion zunächst auf Englisch, in den USA und ab 18 Jahren; für Nutzer in Deutschland heißt das erst einmal: warten. Parallel weitet Google Spark auf Web und Mobil aus, mit neuen Anbindungen an Dropbox, Canva, Google Tasks und Keep sowie Diensten wie Instacart, OpenTable und Zillow. Dazu kommt eine Funktion, die Themen in Echtzeit verfolgt — Sportergebnisse, Aktienkurse, Schlagzeilen, Wetter.

Ein Agent mit Schlüssel zum Dateisystem

Genau hier wird es für mich heikel. Im Maschinenraum kleiner Firmen bin ich oft derjenige, der hinter „cleveren“ Automatismen aufräumt — die Regel, die Rechnungen nach dem falschen Feld sortiert, das Skript, das im Zweifel den ganzen Ordner umbenennt. Eine Cloud-KI, die schreibend an lokale Verzeichnisse darf, ist eine andere Risikoklasse als eine Chat-Antwort. Die Ordner-Beschränkung und die Rückfrage vor kritischen Schritten sind vernünftig gebaut, keine Frage. Aber ein Agent tut, was ihm plausibel erscheint — und dass sich solche Agenten mit präparierten Inhalten austricksen lassen, hat sich zuletzt an manipulierten KI-Browsern gezeigt. Vertrauen ins Dateisystem gibt man nicht per Häkchen zurück.

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Die Richtung ist klar: Der Assistent wandert vom Chatfenster auf den Desktop und fasst dort selbst an. Ob das im Alltag trägt, entscheidet sich weniger an der Demo als an zwei Punkten — wie zuverlässig der Agent die richtigen Dateien erwischt und ob die Funktion je aus der 99-Dollar-Blase in den USA herauskommt. Bis dahin ist Spark auf dem Mac vor allem eine Vorschau für zahlungskräftige Früh-Anwender.