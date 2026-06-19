Google hat Gemini Live — dem Sprachmodus seines KI-Assistenten — ein Gedächtnis verpasst. Die Funktion kann jetzt auf frühere Unterhaltungen zugreifen und im laufenden Gespräch Daten aus „verbundenen Apps“ heranziehen. Aus dem Assistenten, der bei jedem Start bei null anfing, wird damit einer, der sich an Sie erinnert.

Konkret merkt sich Gemini Live laut Google „wichtige Details, die Sie über verschiedene Sitzungen hinweg erwähnen, wie Ernährungsvorlieben, wichtige Familientermine oder Ihre Lieblingshobbys“ — damit man sie im nächsten Gespräch nicht wiederholen muss. Das ist die offizielle Lesart. Die andere lautet: Der Assistent legt ein dauerhaftes Profil über Sie an.

Was Gemini Live jetzt anzapfen darf

Der erweiterte Zugriff auf verbundene Apps umfasst nach den vorliegenden Angaben YouTube, diverse Utilities, die Workspace-Werkzeuge und die Bildgenerierung. Eine Lücke bleibt bewusst: Auf Google Messages greift der Sprachmodus weiterhin nicht zu. Für die Berechtigungen gilt laut Google dieselbe Regel wie im normalen Gemini-Chat — der Assistent sieht also nur, was man ihm ohnehin schon freigegeben hat.

Das passt ins Muster der Branche: Erst gab OpenAI seinem Codex-Agenten ein optionales Gedächtnis, jetzt zieht Google im Sprachmodus nach. Das Gedächtnis ist 2026 zum Standard-Verkaufsargument der Assistenten geworden.

Noch nicht für alle — und noch nicht hier

Vor der Begeisterung der Dämpfer: Die Neuerung läuft zunächst nur auf Englisch in den USA. Auf der Android-Einstellungsseite „Personal Intelligence“ steht bei vielen noch der Hinweis, das Gedächtnis komme „demnächst zu Live“ — ein gestaffelter Rollout also, kein globaler Schalter. Wer in Deutschland sitzt, wartet (wie so oft bei Google-Funktionen erst einmal aufs Sprachpaket und die EU-Freigabe). Eine ähnliche Verzögerung kennt man von Gemini Live Translate, das ebenfalls in Wellen ausgerollt wurde.

Bequemlichkeit gegen Datenspur

Dass ein Assistent sich Dinge merkt, ist erst einmal praktisch — keine Frage. Wer schon einmal seinem Sprachassistenten zum dritten Mal in derselben Woche dieselbe Vorliebe diktiert hat, weiß, wie albern das wird. Bei mir im Haus läuft genug Smarthome-Technik, dass ich den Reflex kenne, alles miteinander reden zu lassen, weil es bequemer ist; und ich kenne auch den Moment, in dem man merkt, wie viel diese eine bequeme Verknüpfung am Ende über einen weiß.

Genau da liegt der Haken. Ein Sprachmodus, der ständig mithört, sich nun zusätzlich Familientermine und Hobbys dauerhaft merkt und nebenbei in YouTube und Workspace greift, ist komfortabel — und sammelt eine Datenspur, die man bei einer Tastatureingabe noch bewusst gezogen hätte. „Folgt denselben Berechtigungen“ klingt beruhigend, verschiebt die Verantwortung aber sauber zum Nutzer: Was Gemini sieht, hat man ja selbst freigegeben. Mein Rat bleibt der gleiche wie bei jeder neuen Assistenten-Funktion — erst in die Berechtigungen schauen, dann reden. Das Gedächtnis lässt sich nämlich leichter füllen als wieder leeren.