Ich öffne Google Maps meist aus einem banalen Grund: Hat der Laden jetzt auf, und wie komme ich hin. Seit ein paar Wochen steht über genau dieser Information etwas Neues — ein Tipp, formuliert wie von einer guten Bekannten. „Mein Tipp: die Sushi-Überraschungsplatte.“ Geschrieben hat das kein Mensch, sondern Gemini, Googles Sprachmodell. Probiert hat es diese Platte nie.

Was Gemini in der Karten-App macht — und wo es sich breitmacht

Seit dem großen Maps-Umbau vom 12. März 2026, den Google als „größte Navigations-Aktualisierung seit über einem Jahrzehnt“ verkauft hat, steckt das Sprachmodell tief in der App. Zum Paket gehört „Ask Maps“, eine Gemini-Chatsuche — und eben jene Kurz-Tipps, die seitdem oben im Info-Panel eines Ortes auftauchen. Über den Öffnungszeiten. Über der Website. Drei knappe Stichpunkte, die Gemini laut Google aus den Nutzerbewertungen der vergangenen zwölf Monate destilliert und mit dem Hinweis „Summarized with Gemini“ kennzeichnet.

Die Einblendung erscheint nicht überall, sondern nur dort, wo genug Bewertungen zusammenkommen. Google spricht von einer „hilfreichen Zusammenfassung der allgemeinen Stimmung“, gestützt auf Daten zu rund 250 Millionen Orten. Ausgerollt wurde das Ganze zuerst in den USA, auf Android und iOS; inzwischen blitzt es auch hierzulande auf. Praktisch heißt das: Die Auskunft, für die ich die App überhaupt geöffnet habe, rutscht ein Stück nach unten, damit oben eine Maschine ihren Geschmack mitteilt.

Eine Maschine ohne Geschmack, die so tut, als hätte sie einen

Genau hier hakt es. Eine KI hat keinen Gaumen, war in keinem dieser Lokale, hat nichts gerochen und nichts gekaut. Sie rechnet Bewertungstexte zu drei Sätzen zusammen — das ist legitim, aber es ist eine Statistik, keine Empfehlung. Der Ton tut trotzdem so, als säße da jemand, der den Laden kennt: „Mein Tipp“, als würde eine Freundin ihr Lieblingsgericht verraten. Diese vorgetäuschte Nähe ist das eigentlich Ärgerliche, nicht die Zusammenfassung selbst.

Dazu kommt die Intransparenz. Warum gerade diese drei Punkte? Nach welchem Kriterium trennt das Modell Stimmung von Fakt? Das bleibt offen. Und einen Schalter, um die Einblendung gezielt abzustellen, gibt es bislang offenbar nicht. Ein Feature, das sich nicht abbestellen lässt, ist kein Angebot mehr, sondern eine Voreinstellung.

Wer die Zusammenfassung schreibt, lenkt den Blick

Der größere Punkt liegt unter der Oberfläche. Wer die Bewertungen zusammenfasst, entscheidet, was davon ankommt — und gewöhnt die Nutzer daran, der Maschine zu glauben, statt selbst in die Originaltexte zu schauen. Dass dieser Reflex längst greift, zeigt eine aktuelle Reuters-Erhebung: Wer Nachrichten über Chatbots bezieht, klickt fast nie zur Quelle weiter. Bei Restaurants ist der Einsatz kleiner, das Muster dasselbe. Google sitzt zwischen mir und dem, was andere Gäste tatsächlich geschrieben haben, und reicht mir die Kurzfassung.

Es ginge auch anders. Eine durchsuchbare Bewertungsansicht oder ein nüchterner Zahlenüberblick — „85 Prozent loben den Service“ — wären ehrlicher als ein Modell, das den kulinarischen Kumpel gibt. Was mich an Gemini in Maps wirklich ärgert, ist die Anmaßung: Eine Software legt mir ein Gericht ans Herz, das sie nie gegessen hat, und schiebt dafür die Öffnungszeiten aus dem Blick. Solange der Ausschalter dazu fehlt, bleibt das Bevormundung mit freundlichem Gesicht.