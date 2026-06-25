Google hat seinem schnellen Modell Gemini 3.5 Flash das Steuer in die Hand gegeben. „Computer Use“ – die Fähigkeit, eine Oberfläche zu sehen, zu verstehen und selbst zu bedienen – steckt jetzt direkt im Modell, statt wie bisher in einem separaten Spezialmodell. Damit lässt sich eine KI bauen, die im Browser klickt, Formulare ausfüllt und mehrstufige Abläufe abarbeitet. Parallel bekommt Gemini im Chrome-Browser eine kleinere, aber sichtbare Funktion namens „Select from Screen“.

Vom Spezialmodell zur eingebauten Funktion

Computer Use gab es bei Google schon als eigenständiges Gemini-2.5-Modell. Neu ist, dass die Fähigkeit nun nativ in Gemini 3.5 Flash sitzt – dem Modell, das ohnehin auf Tempo und niedrige Kosten getrimmt ist. Entwickler und Unternehmen erreichen die Funktion über die Gemini API und die Gemini Enterprise Agent Platform. Laut Google ist es die bisher beste Vorstellung des Hauses bei agentischen Aufgaben; eine unabhängige Überprüfung dieser Bestmarke steht aus, die Benchmark-Zahlen stammen vom Anbieter selbst.

Der Anspruch reicht über den Browser hinaus: Die Agenten sollen über Browser, Mobilgeräte und Desktop hinweg „sehen, schlussfolgern und handeln“. Gedacht ist das für Dauerläufer – fortlaufendes Software-Testing, Wissensarbeit, lange Aufgabenketten, die ein Mensch sonst Klick für Klick erledigt. Wer im Tagesgeschäft schon einmal eine Klickstrecke per Skript automatisiert hat, kennt aber den wunden Punkt: Nicht der erste, saubere Durchlauf ist das Problem, sondern der Sonderfall – das unerwartete Pop-up, das umbenannte Feld, der Dialog, den es gestern noch nicht gab. Genau dort trennt sich Demo von Produktion.

Zwei Sicherheitsnetze – und was sie verraten

Interessanter als die Leistungsversprechen sind die zwei optionalen Schutzmechanismen, die Google für Unternehmen mitliefert. Der erste verlangt eine ausdrückliche Bestätigung des Nutzers, bevor der Agent etwas Heikles oder Unumkehrbares tut – ein Formular abschicken, etwas kaufen, Daten löschen. Der zweite stoppt den Agenten automatisch, sobald er einen Versuch indirekter Prompt-Injection erkennt, also eine in die Webseite eingeschleuste Anweisung, die ihn kapern könnte.

Dass ein Hersteller eine solche Notbremse überhaupt einbaut, ist das eigentliche Eingeständnis: Ein Agent, der fremde Webseiten liest und dort handelt, ist grundsätzlich entführbar. Eine manipulierte Seite kann ihm Befehle unterschieben, und er hat keinen verlässlichen Weg, böswillige von legitimen Anweisungen zu unterscheiden. Der automatische Stopp ist die richtige Reaktion – aber er ist ein Pflaster auf einem Konstruktionsproblem, das die ganze Branche noch nicht gelöst hat. Ich würde so einem Agenten heute keinen Zugang zu Bezahldaten oder zum Produktivsystem geben, Bestätigungsdialog hin oder her.

„Select from Screen“: die sichtbare Hälfte

Für normale Nutzer greifbarer ist die zweite Neuerung. Gemini im Chrome-Browser bekommt über das Plus-Menü die Option „Select from Screen“: Man markiert Text oder ein Bild im aktuellen Tab, und der Ausschnitt wandert direkt in den Prompt – ohne Screenshot-Umweg. Die Funktion rollt mit Chrome 149 aus; unter Umständen muss man den Browser einmal neu starten, bis sie auftaucht.

Damit liegen zwei sehr unterschiedliche Ankündigungen unter einem Dach: ein handfestes Komfort-Feature für den Alltag und ein Entwickler-Werkzeug, dessen eigentliche Bewährungsprobe erst beginnt. Die Fähigkeit, dass eine KI selbst klickt, ist beeindruckend – nur ist die Frage längst nicht mehr, ob sie es kann, sondern ob man sie unbeaufsichtigt lassen darf. Solange die Antwort „nur mit Bestätigung bei jedem heiklen Schritt“ lautet, bleibt der eingesparte Aufwand überschaubar.