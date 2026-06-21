Eine GeForce RTX 4090 für umgerechnet rund 220 Dollar ist kein Schnäppchen – sie ist eine Warnung. Genau so ein vermeintliches Angebot landete auf dem chinesischen Gebrauchtmarkt bei einem Reparaturkanal, der die Karte aufschraubte. Das Ergebnis: Der teuerste Chip der vergangenen GPU-Generation war hier ein Stück Plastik. Kein Silizium, keine Funktion, nur Fassade.

Eine Attrappe bis ins Detail

Statt des echten AD102-Grafikchips saß auf der Platine ein gefräster Kunststoffblock, per Laser so beschriftet, dass er die Kennung AD102-300-A1 von Nvidias Spitzenmodell imitierte. Drumherum waren GDDR6X-Speicherbausteine aufgelötet – allerdings nutzloser Ausschuss, allein dafür da, die Karte vollständig aussehen zu lassen. Funktionierender Videospeicher? Fehlanzeige. Tom’s Hardware zitiert den Techniker mit den Worten, das sei die beste Fälschung, die er je gesehen habe – Arbeit auf Fabrikniveau.

Woran die Fälschung aufflog

Perfekt war die Arbeit dann doch nicht. Der aufgedruckte Datumscode wies das Baujahr 2030 aus – für eine real existierende Karte schlicht unmöglich. Auf dem Substrat fehlte der QR-Code, der bei echten Exemplaren unten links sitzt, und die Anordnung der umliegenden Kondensatoren passte nicht zum Platinenlayout einer originalen RTX 4090. Lauter Kleinigkeiten, die ein Käufer ohne Vergleichskarte und Lupe kaum bemerkt – und genau darauf setzen die Betrüger.

Warum das eine neue Qualität ist

Grafikkarten-Betrug ist nicht neu, aber die Masche hat sich verschärft. Früher flashten Kriminelle das BIOS älterer Karten und verkauften eine GTX als vermeintliche RTX – ärgerlich, aber der Käufer bekam wenigstens ein funktionierendes, nur schwächeres Gerät. Diese Attrappe dagegen ist von der ersten Sekunde an toter Elektroschrott. Ich baue seit Jahren Rechner für Freunde und Familie zusammen, und bei Gebrauchtkäufen war meine erste Regel immer dieselbe: ein Preis, der zu schön ist, hat einen Haken – man kennt ihn nur noch nicht. Bei einer 4090, die weiter deutlich über ihrem Startpreis von rund 1.600 Dollar gehandelt wird, ist ein Angebot zum Achtel des Marktwerts kein Glücksfall, sondern ein rotes Tuch.

Praktisch heißt das: nur bei Händlern mit Rückgaberecht kaufen, die Karte sofort nach Erhalt mit GPU-Z auslesen und unter Last prüfen, statt sie blind ins System zu stecken. Wer privat im Forum oder per Kleinanzeige zuschlägt, sollte auf Originalrechnung und Seriennummer bestehen – und im Zweifel lieber weiterziehen. Die Betrüger investieren inzwischen Laser, Spezialwerkzeug und einiges an krimineller Energie in die Hülle; der einzige Posten, an dem sie konsequent sparen, ist der Inhalt.