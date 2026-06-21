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Gefälschte RTX 4090: Wenn der Grafikchip aus Plastik ist

Eine gebraucht gekaufte GeForce RTX 4090 für rund 220 Dollar entpuppte sich als aufwendige Attrappe: gefräster Plastikchip mit Laser-Gravur, dazu funktionsloser Schrottspeicher. Der Fall zeigt, wie professionell der Grafikkarten-Betrug inzwischen ist.

Alexander Baumgärtner Veröffentlicht 21. Juni 2026 · in Hardware & Gadgets
Original Nvidia GeForce RTX 4090 Founders Edition – die echte Grafikkarte, die Betrüger mit Plastik-Attrappen nachahmen
Bild: Nvidia (GeForce RTX 4090 – Originalkarte)

Eine GeForce RTX 4090 für umgerechnet rund 220 Dollar ist kein Schnäppchen – sie ist eine Warnung. Genau so ein vermeintliches Angebot landete auf dem chinesischen Gebrauchtmarkt bei einem Reparaturkanal, der die Karte aufschraubte. Das Ergebnis: Der teuerste Chip der vergangenen GPU-Generation war hier ein Stück Plastik. Kein Silizium, keine Funktion, nur Fassade.

Eine Attrappe bis ins Detail

Statt des echten AD102-Grafikchips saß auf der Platine ein gefräster Kunststoffblock, per Laser so beschriftet, dass er die Kennung AD102-300-A1 von Nvidias Spitzenmodell imitierte. Drumherum waren GDDR6X-Speicherbausteine aufgelötet – allerdings nutzloser Ausschuss, allein dafür da, die Karte vollständig aussehen zu lassen. Funktionierender Videospeicher? Fehlanzeige. Tom’s Hardware zitiert den Techniker mit den Worten, das sei die beste Fälschung, die er je gesehen habe – Arbeit auf Fabrikniveau.

Woran die Fälschung aufflog

Perfekt war die Arbeit dann doch nicht. Der aufgedruckte Datumscode wies das Baujahr 2030 aus – für eine real existierende Karte schlicht unmöglich. Auf dem Substrat fehlte der QR-Code, der bei echten Exemplaren unten links sitzt, und die Anordnung der umliegenden Kondensatoren passte nicht zum Platinenlayout einer originalen RTX 4090. Lauter Kleinigkeiten, die ein Käufer ohne Vergleichskarte und Lupe kaum bemerkt – und genau darauf setzen die Betrüger.

Warum das eine neue Qualität ist

Grafikkarten-Betrug ist nicht neu, aber die Masche hat sich verschärft. Früher flashten Kriminelle das BIOS älterer Karten und verkauften eine GTX als vermeintliche RTX – ärgerlich, aber der Käufer bekam wenigstens ein funktionierendes, nur schwächeres Gerät. Diese Attrappe dagegen ist von der ersten Sekunde an toter Elektroschrott. Ich baue seit Jahren Rechner für Freunde und Familie zusammen, und bei Gebrauchtkäufen war meine erste Regel immer dieselbe: ein Preis, der zu schön ist, hat einen Haken – man kennt ihn nur noch nicht. Bei einer 4090, die weiter deutlich über ihrem Startpreis von rund 1.600 Dollar gehandelt wird, ist ein Angebot zum Achtel des Marktwerts kein Glücksfall, sondern ein rotes Tuch.

Praktisch heißt das: nur bei Händlern mit Rückgaberecht kaufen, die Karte sofort nach Erhalt mit GPU-Z auslesen und unter Last prüfen, statt sie blind ins System zu stecken. Wer privat im Forum oder per Kleinanzeige zuschlägt, sollte auf Originalrechnung und Seriennummer bestehen – und im Zweifel lieber weiterziehen. Die Betrüger investieren inzwischen Laser, Spezialwerkzeug und einiges an krimineller Energie in die Hülle; der einzige Posten, an dem sie konsequent sparen, ist der Inhalt.

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◆ Über den Autor

Alexander Baumgärtner

Seit über 20 Jahren in der IT — mit allem, was dazugehört: abgestürzten Servern um zwei Uhr nachts, Migrationen, die laut Plan eine Stunde dauern sollten, und Kunden, die "schnell mal" eine neue Software brauchen. Hauptberuflich führe ich die ProMedia24, eine kleine IT-Firma in Wallenhorst bei Osnabrück. Auf Blogspan.net schreibe ich über IT-Themen, die mich interessieren oder wo ich glaube, dass jemand genauer hinschauen sollte: Server, Cloud, Sicherheit, KI, Hardware, gelegentlich auch Foto-Equipment oder Smarthome — wenn es technisch genug ist, landet es hier. Schreibstil: lieber konkret als geschwurbelt, gerne auch mal kritisch.