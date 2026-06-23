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Lord British gegen EA: Wie Garriott Ultima per Urheberrecht zurückholen will — aber nicht den Namen

Über Paragraf 203 des US-Urheberrechts kann Richard Garriott die Rechte an seiner RPG-Serie Ultima ab 2027 von Electronic Arts zurückfordern. Den Markennamen behält jedoch EA — Garriotts Ausweg heißt „Lord British's Ultima". Konkrete Pläne sollen im September folgen.

Alexander Baumgärtner Veröffentlicht 23. Juni 2026 · in Games
Vintage-Spielkonsole mit Joystick als Symbolbild für klassische Rollenspiele der Neunziger

34 Jahre nach dem Verkauf will Richard Garriott seine Lebensschöpfung zurück. Der „Lord British“ genannte Ultima-Erfinder hat angekündigt, die Rechte an der legendären Rollenspiel-Reihe von Electronic Arts zurückzuholen — und beruft sich dabei auf eine selten genutzte Klausel im US-Urheberrecht. Der Haken: Was die Marke „Ultima“ wirklich ausmacht, bleibt am Ende doch bei EA.

Der Trick heißt Paragraf 203

Garriott verkaufte sein Studio Origin Systems 1992 an EA, samt aller Ultima-Rechte. Paragraf 203 des US Copyright Act erlaubt Urhebern, eine solche Rechteübertragung 35 Jahre später zu widerrufen — innerhalb eines festen, unveräußerlichen Fünf-Jahres-Fensters. 1992 plus 35 ergibt 2027; ab dann könnte er die Urheberrechte zurückfordern. Laut einem Bericht des Formats Inside Games, über den unter anderem PC Gamer schrieb, will er genau das tun.

Zurück bekäme er damit das schöpferische Fundament: Quellcode, Artworks, Figuren, Dialoge, die ganze Spielwelt Britannia. Klingt nach einem sauberen Heimsieg — ist aber nur die halbe Geschichte.

Copyright zurück, Markenname weg

Denn das Urheberrecht ist nicht dasselbe wie das Markenrecht. Den eingetragenen Namen „Ultima“ behält EA — Garriott dürfte also ein Spiel in seiner alten Welt mit Lord British bauen, es aber nicht schlicht „Ultima“ nennen. Sein Ausweg heißt „Lord British’s Ultima“, eine eigene Wortmarke, die das Original umarmt, ohne es zu sein. „Lord British’s Ultima wird alle Urheberrechte an meinem Originalwerk zurückgewinnen“, wird er zitiert.

EA wiederum hat zwei neue Markenanmeldungen für „online computer game“ und „downloadable video game“ eingereicht — erkennbar der Versuch, den Namen abzustecken, bevor Garriott überhaupt loslegt. Ein Publisher, der seit 1999 keinen Hauptteil mehr herausgebracht hat, verteidigt die Marke also lieber vor dem Markenamt als auf dem Bildschirm.

Rechte zurück heißt noch kein gutes Spiel

Ich habe in über zwanzig Jahren genug Streit um Software-Rechte gesehen, um die Reihenfolge zu kennen: Wem der Code gehört, ist das eine — wer den Namen besitzt und am Ende ein spielbares Produkt liefert, das andere. Garriotts spätere Projekte taugen als Warnung: Tabula Rasa und Shroud of the Avatar waren ambitioniert und blieben kommerziell glücklos. Einen Hauptteil der Reihe gab es zuletzt vor einem Vierteljahrhundert, 1999.

Konkrete Pläne will Garriott im September 2026 vorstellen. Bis dahin ist „Lord British’s Ultima“ vor allem eine juristische Wette — eine elegante noch dazu, die zeigt, dass alte Urheber gegen Publisher mehr Hebel haben, als die meisten vermuten. Ob daraus ein Spiel wird, das den Namen verdient, steht auf einem ganz anderen Blatt.

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◆ Über den Autor

Alexander Baumgärtner

Seit über 20 Jahren in der IT — mit allem, was dazugehört: abgestürzten Servern um zwei Uhr nachts, Migrationen, die laut Plan eine Stunde dauern sollten, und Kunden, die "schnell mal" eine neue Software brauchen. Hauptberuflich führe ich die ProMedia24, eine kleine IT-Firma in Wallenhorst bei Osnabrück. Auf Blogspan.net schreibe ich über IT-Themen, die mich interessieren oder wo ich glaube, dass jemand genauer hinschauen sollte: Server, Cloud, Sicherheit, KI, Hardware, gelegentlich auch Foto-Equipment oder Smarthome — wenn es technisch genug ist, landet es hier. Schreibstil: lieber konkret als geschwurbelt, gerne auch mal kritisch.