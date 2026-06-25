56 Milliarden Dollar für einen Online-Marktplatz, der an der Börse rund fünfmal so viel wert ist wie der Bieter selbst: GameStop will eBay kaufen, und die Geschichte hat alle Zutaten einer Börsenposse. Eine ehemalige Meme-Aktie als Käufer, ein Firmenchef, der sein eigenes Gehaltspaket über 35 Milliarden Dollar wegwirft, dazu markige Sprüche im Podcast. Hinter dem Lärm steht aber eine handfeste Frage — wem gehört künftig einer der größten Gebrauchtwaren-Marktplätze der Welt?

56 Milliarden — und ein Loch von 25

Das Angebot aus Bargeld und Aktien liegt seit dem Frühjahr auf dem Tisch. eBay lehnte es Mitte Mai ab, die Offerte sei „weder glaubwürdig noch attraktiv“. Die Skepsis hat einen einfachen Grund: GameStop ist an der Börse keine zehn Milliarden Dollar wert, eBay rund das Fünffache. Wer den Kleineren den Größeren schlucken lassen will, will zuerst die Finanzierung sehen.

Und genau da klafft die Lücke. 20 Milliarden Dollar soll die TD Bank als Fremdkapital beisteuern, weitere 500 Millionen legt Cohen aus dem Privatvermögen nach — weniger als ein Prozent der Kaufsumme. Selbst großzügig gerechnet fehlen damit über 25 Milliarden Dollar. Cohens Antwort darauf: Der Rest lasse sich aus eBays eigener Bilanz stemmen. Das ist kein Finanzierungsplan, das ist die Hoffnung, dass das Ziel die eigene Übernahme schon irgendwie selbst bezahlt.

Warum ausgerechnet eBay

Die strategische Logik ist nicht abwegig. GameStop hat sich vom reinen Games-Händler zum Geschäft mit Sammelkarten, Retro-Konsolen und Sammlerstücken gedreht — und eBay ist seit jeher der Marktplatz, auf dem genau diese Ware den Besitzer wechselt. Cohen will GameStop nach eigener Darstellung zu einem Handelskonzern mit 100 Milliarden Dollar Wert ausbauen; eBay wäre der Hebel dafür.

Mich überzeugt dieser Teil sogar mehr als die Aktien-Show drumherum. Ich kaufe seit Jahren gebrauchte Hardware über eBay — ein Ersatznetzteil, einen ausgemusterten Switch fürs Heimnetz, mal ein altes Objektiv. Für die Millionen Verkäufer und Käufer, die den Marktplatz täglich nutzen, zählt am Ende eine Sache: dass er verlässlich bleibt, die Gebühren nicht durch die Decke gehen und der Käuferschutz funktioniert. Wessen Name im Impressum steht, merkt davon niemand — solange sich an diesen Grundlagen nichts ändert.

Genie oder Unsinn

Cohen selbst nennt seinen Plan „brillant oder kompletter Unsinn“ — eine bemerkenswert ehrliche Einschätzung für jemanden, der gerade Milliarden bewegen will. Dass er sein vom Aufsichtsrat geplantes Vergütungspaket über 35 Milliarden Dollar streichen ließ (laut CNBC per Antrag an die Hauptversammlung), ist das Signal: Ich bin all-in, schaut auf die Übernahme, nicht auf mein Gehalt. Im selben Atemzug watscht er eBays Führung als überbezahlte Manager ab, die nie echtes finanzielles Risiko getragen hätten. In der Woche vom 22. bis 26. Juni will GameStop neue Unterlagen vorlegen, die den Nutzen des fusionierten Konzerns belegen sollen.

Nur ändert die beste Erzählung nichts an der Kasse. Eine Übernahme, bei der ein Viertel der Summe offen ist und ausgerechnet aus der Bilanz des Übernahmekandidaten kommen soll, ist ein Plan, keine Finanzierung. Solange dieses Loch nicht geschlossen ist, bleibt das ganze Manöver eine Wette — und eBay hat schon einmal Nein gesagt. Für alle, die auf dem Marktplatz handeln, heißt das vorerst: weitermachen wie bisher.