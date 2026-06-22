AVM hat FritzOS 8.25 von der Testschiene in den Regelbetrieb geschoben. Die finale Version steht jetzt für vier Geräte bereit — kein großer Funktionssprung, sondern eine Wartungsrunde, die ein paar hartnäckige Ärgernisse beseitigt. Wer eines der betroffenen Modelle im Schrank hat, sollte vor dem Einspielen kurz die Einstellungen sichern.

Diese Modelle bekommen das Update

Den Sprung auf 8.25 machen die FRITZ!Box 7510 (das DSL-Einstiegsmodell), die FRITZ!Box 5530 Fiber für Glasfaseranschlüsse sowie zwei Repeater — der FRITZ!Repeater 6000 und der 1200 AX, beide mit Wi-Fi 6. Für diese vier Geräte endet damit die Beta-Phase; die Firmware gilt nun als stabil.

Größere Neuerungen wie die Matter-Unterstützung bleiben der kommenden 8.50-Reihe vorbehalten, die AVM bislang nur als Laborversion für die FRITZ!Box 7590 AX erprobt. 8.25 ist die Pflege für die Modelle darunter, nicht das große Feature-Update.

Bild: AVM

Was sich konkret ändert

An echten Neuerungen bringt 8.25 wenig, dafür Sinnvolles: Die Kindersicherung ist für die Bedienung am Smartphone überarbeitet, die Root-Zertifikate für verschlüsseltes DNS (DNS over TLS) sind aktualisiert, und die Ersteinrichtung internationaler Varianten kommt ohne den früher erzwungenen Neustart aus.

Interessanter ist die Liste der behobenen Fehler. Dazu zählen WLAN-Abbrüche bei aktiver Kindersicherung, eine unvollständige Anzeige der IPv6-Adresse in der WireGuard-Übersicht, falsch zugeordnete Gerätenamen im Heimnetz und Update-Abbrüche auf langsamen Leitungen.

Gerade der WireGuard-Punkt ist so eine Kleinigkeit, die im Alltag größer wird, als sie klingt: Wer den VPN-Zugang selbst eingerichtet hat und sich auf die angezeigte IPv6-Adresse verlässt, sucht den Fehler sonst an der falschen Stelle. Ich habe genug Abende mit halb angezeigten Adressen verbracht, um zu wissen, dass solche Anzeige-Bugs Zeit fressen — die Verbindung steht längst, nur das Webinterface erzählt etwas anderes.

Lohnt sich das Update?

Ein Pflicht-Update ist 8.25 nicht — wer keinen der gelisteten Fehler bemerkt, verpasst nichts Spektakuläres. Bemerkenswert ist eher, dass AVM Einstiegs- und Repeater-Modelle überhaupt noch mit stabilen Firmware-Pflegerunden versorgt, während andere Hersteller günstige Geräte nach zwei Jahren gern sich selbst überlassen. Das Backup der Einstellungen vorab ist trotzdem kein Ritual, sondern Selbstschutz: Ausgerechnet bei den langsamen Leitungen, deren Update-Abbrüche 8.25 beheben soll, geht ein unterbrochenes Update am ehesten schief.