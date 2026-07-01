Manchmal ist eine Steuer schneller wieder weg, als die Kasse sie verbuchen kann. Frankreich streicht seine erst im März 2026 eingeführte Sondersteuer auf Kleinsendungen aus Nicht-EU-Ländern zum 1. Juli wieder — zwei Euro pro Paket unter 150 Euro Warenwert, gedacht als Bremse gegen die Billigflut von Shein, Temu und Co. Der Grund für das schnelle Ende: Die Paketsteuer hat kaum Geld gebracht und ließ sich mühelos umfahren.

2,3 statt über 30 Millionen im Monat

Auf dem Papier sollte die Abgabe rund 400 Millionen Euro im Jahr einbringen. Tatsächlich registrierte der französische Zoll nur 2,3 Millionen Euro pro Monat — aufs Jahr gerechnet keine 28 Millionen, also nicht einmal ein Zehntel des Erwarteten.

Der Trick der Händler war simpel: Statt direkt nach Frankreich zu liefern, schickten Plattformen wie Shein, Temu und AliExpress ihre Ware zunächst in andere EU-Länder — vor allem nach Belgien — und karrten sie von dort per Lkw über die Grenze. Sobald ein Paket einmal im EU-Binnenmarkt ist, greift keine nationale Drittstaaten-Abgabe mehr. Die direkten Sendungen nach Frankreich brachen seit März um rund 90 Prozent ein. Das Geschäft verschwand also nicht, es nahm nur den Umweg.

Nationale Alleingänge scheitern am Binnenmarkt

Ich bestelle selbst hin und wieder Bastelkram direkt aus China — Sensoren, ein paar Adapter, Cent-Bauteile fürs Smarthome, für die sich der Weg zum hiesigen Händler nicht lohnt. Bei einem Vier-Euro-Päckchen wären zwei Euro Aufschlag glatte 50 Prozent obendrauf; spürbar wäre das durchaus. Nur ändert eine Abgabe, die an einer einzelnen Landesgrenze hängt, am Warenstrom wenig — sie verschiebt ihn bloß auf die Nebenstraße über Belgien.

Das französische Handelsministerium begründet den Rückzug damit, dass es im gemeinsamen Binnenmarkt „keine Rechtfertigung mehr“ für einen nationalen Aufschlag gebe. Übersetzt: Man hat eingesehen, dass ein Land allein gegen den Strom nicht ankommt. Dieselbe Erfahrung haben Italien und Rumänien mit eigenen Modellen gemacht.

Was ab Juli wirklich zählt

Denn parallel greift ab dem 1. Juli 2026 die EU-weite Lösung: pauschal drei Euro Zoll pro Warenart in einer Sendung, unabhängig vom Wert und auch unter der bisherigen 150-Euro-Freigrenze. Über die Details — und wie schnell aus drei Euro deutlich mehr wird — hatten wir Anfang Juni geschrieben. Für deutsche Besteller ändert der französische Rückzug ohnehin nichts; für alle gilt bald derselbe EU-Tarif.

Die Lehre aus dem französischen Fehlstart ist unbequem: Wer die Billig-Importe wirklich bremsen will, braucht eine Regel, die an der EU-Außengrenze greift, nicht am nationalen Bordstein. Ob ausgerechnet drei Euro pro Warenart den Preisvorteil von Shein und Temu spürbar anknabbern, ist die nächste offene Frage — die Umgehungs-Kreativität der Plattformen ist gerade eindrucksvoll dokumentiert.