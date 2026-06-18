Eine Firewall ist die Eingangstür ins Firmennetz — und bei knapp 74.000 davon liegen gerade die Schlüssel auf der Straße. Unter dem Namen FortiBleed kursieren funktionierende Administrator-Zugangsdaten für zehntausende Fortinet-FortiGate-Firewalls. Aufgedeckt hat die laufende Kampagne der Sicherheitsdienstleister Arctic Wolf; die Größenordnung macht den Fall zu einem der unangenehmeren der vergangenen Monate — kurz nach der Anfang Juni aktiv ausgenutzten Check-Point-VPN-Lücke.

Zehntausende Firewalls, Zugangsdaten inklusive

Die genaue Zahl schwankt je nach Auswertung. Arctic Wolf nennt eine Spanne von 30.000 bis 75.000 betroffenen Geräten, der Dienstleister SOCRadar bestätigte funktionierende Zugangsdaten für 30.791 Firewalls, Sicherheitsforscher Kevin Beaumont kommt auf rund 75.000 — nach seiner Schätzung etwa die Hälfte aller aus dem Internet erreichbaren FortiGates. Die Daten decken Geräte in 194 Ländern ab, gesammelt über mehr als 21.000 IP-Adressen. In Deutschland sind rund 120 Systeme betroffen, darunter laut heise auch Geräte bei Telekom und Mercedes-Benz.

Vorgegangen sind die Angreifer zweistufig. Zunächst probierten sie 1,16 Milliarden Nutzername-Passwort-Kombinationen aus früheren Datenlecks durch. Wo das nicht reichte, wurde es aufwendiger: Konfigurationsdateien der Firewalls abgreifen, die darin gespeicherten Passwort-Hashes herauslösen und offline knacken — mit einem dedizierten Cluster aus mehreren Dutzend Grafikkarten, orchestriert über das quelloffene Werkzeug Hashtopolis.

Das eigentliche Problem ist das Hashing — und ein Update reicht nicht

Möglich wird das Offline-Knacken durch ein veraltetes Speicherverfahren. Ältere FortiOS-Versionen legten Administrator-Passwörter als SHA-256-Hash mit Salt ab. SHA-256 ist schnell — gut für Integritätsprüfungen, fatal für Passwörter, weil ein GPU-Cluster Milliarden Kandidaten pro Sekunde durchrechnet. Erst ab FortiOS 7.2.11, 7.4.8 und 7.6.1 setzt Fortinet auf das deutlich widerstandsfähigere PBKDF2.

Der Haken steckt im Detail: Wer aktualisiert, ist nicht automatisch geschützt. Bestehende Admin-Passwörter bleiben nach dem Upgrade als SHA-256-Hash gespeichert, bis sich der jeweilige Administrator einmal erfolgreich neu anmeldet. Wer das Update einspielt und sich zurücklehnt, schleppt die alte, knackbare Variante also weiter mit. So etwas steht in keiner Patch-Notiz fett gedruckt — und wird genau deshalb übersehen.

Fortinet winkt ab — die To-do-Liste bleibt trotzdem

Fortinet stuft die Sache als unkritisch ein: Die Zugangsdaten stammten aus früheren Vorfällen sowie aus Brute-Force-Angriffen und stünden nicht im Zusammenhang mit aktuellen Sicherheitslücken oder Advisories. Beaumont widerspricht — die beteiligten IP-Adressen unterschieden sich deutlich vom bekannten Fortinet-Leak aus dem Jahr 2022. Ein CVE gibt es bislang nicht, einen Patch ebenso wenig; ob überhaupt eine unbekannte Lücke zum Abgreifen der Konfigurationen genutzt wurde, ist offen.

Bei mir steht die Management-Oberfläche einer Firewall aus Prinzip nicht im offenen Internet — genau für Fälle wie diesen. Wer FortiGates betreibt, sollte jetzt unabhängig von Fortinets Einschätzung handeln: Admin- und VPN-Zugangsdaten zurücksetzen, Mehr-Faktor-Authentifizierung für alle administrativen Konten und VPN-Logins erzwingen, das Management-Interface auf interne Netze beschränken und nach einem Upgrade jeden Admin einmal neu anmelden lassen, damit PBKDF2 tatsächlich greift.

„Nichts Neues, nur alte Leaks“ ist die bequemste Antwort eines Herstellers, dessen Geräte gerade in 194 Ländern mit funktionierenden Schlüsseln im Umlauf sind. Ob die Zugangsdaten frisch sind oder recycelt, ändert für den Betreiber nichts: Solange sie funktionieren, ist es dasselbe Problem.