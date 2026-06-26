Erst die Erfahrung wegrationalisieren, dann eine KI auf die Lücke ansetzen — und sich wundern, dass die Qualität leidet. Ford hat in den vergangenen drei Jahren rund 350 erfahrene Ingenieure zurückgeholt, viele davon frühere Mitarbeiter, andere von Zulieferern. Der Grund, über den zuerst Bloomberg berichtete: Der Versuch, die Qualitätskontrolle weitgehend einer KI zu überlassen, ging schief. Dass der Konzern ausgerechnet jetzt erstmals seit 16 Jahren an der Spitze der JD-Power-Qualitätsstudie steht, ist die Pointe einer teuren Lektion.

Die KI bekam keine Lehrer

Die Idee klang nach Effizienz: vorhandene Entwicklungs- und Konstruktionsdaten in ein KI-System kippen, das daraus selbstständig Mängel erkennt und die Qualität sichert. „Fälschlicherweise dachten wir, dass das Einspeisen unserer Design-Vorgaben in eine künstliche Intelligenz schon ein hochwertiges Produkt ergibt“, räumt Charles Poon ein, bei Ford für die Fahrzeug-Hardwareentwicklung zuständig. Der eigentliche Bruch lag aber eine Stufe früher. Ein Teil der erfahrensten Leute hatte den Konzern bereits verlassen — und ihr Wissen mitgenommen, bevor es in die automatisierten Werkzeuge eingeflossen war, die ihr Urteil ersetzen sollten. Eine KI, die nie gelernt hat, worauf ein alter Hase bei der Abnahme schaut, wiederholt genau dessen blinde Flecken, nur schneller.

Erst entlassen, dann zurückholen

Also der Rückwärtsgang. Ford stellte über drei Jahre rund 350 Fachkräfte ein, teils aus dem Ruhestand, teils von Zulieferern, und ließ sie zweierlei tun: die Fehler aufspüren, die die Automatik durchgewunken hatte — und die KI-Werkzeuge nachschulen, damit sie überhaupt etwas Brauchbares lernen. Das ist der Punkt, den die Marketing-Folien gern überspringen. Eine KI ist nur so gut wie die Daten, mit denen man sie füttert, und gute Daten kommen nicht aus dem Nichts, sondern aus Köpfen, die wissen, worauf es ankommt. Ich sehe das im Kleinen, wenn ein Modell die Ticket-Triage oder das Log-Monitoring übernehmen soll: Ohne jemanden, der ihm beibringt, welcher Alarm echt ist und welcher nur Rauschen, produziert es selbstbewussten Unsinn. Bei Ford kostete dieser Lerneffekt keine paar Fehlalarme, sondern Milliarden an Garantie- und Rückrufkosten.

Was die Rechnung am Ende kostet

Die Wende wirkt: sinkende Garantie- und Rückrufkosten, mehrere hundert Millionen Dollar gespart, und eben Platz eins bei JD Power unter den Volumenmarken — der erste seit 16 Jahren. Dass KI in der Qualitätskontrolle scheitern kann, ist dabei die kleinere Erkenntnis. Die größere ist, wie teuer der Umweg war, nur weil zuerst die Menschen gingen und die Maschine danach kommen sollte. Mein Eindruck nach reichlich „die KI macht das jetzt“-Versprechen: Die Technik ersetzt den Fachmann selten. Sie macht denjenigen, der sie füttert und kontrolliert, eher noch wertvoller — und genau diese Rechnung übersehen die Konzerne, die zuerst bei den teuren, erfahrenen Leuten sparen.