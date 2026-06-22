Geheimdienste teilen ungern. Wenn die sechs Behördenchefs der Five-Eyes-Allianz gemeinsam ein Papier unterzeichnen, ist das schon die halbe Botschaft — der Inhalt kommt danach. Am 22. Juni 2026 haben genau diese sechs eine seltene gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Ihr Kern: Sogenannte Frontier-KI verändere die Cyber-Bedrohungslage grundlegender und schneller, als die Branche annimmt. Der Satz, der hängenbleibt, lautet sinngemäß: Der Zeithorizont seien nicht Jahre, es seien Monate.

Sechs Unterschriften, ein Text

Unterschrieben haben die Leitungen der fünf nationalen Cyber-Sicherheitsbehörden des Geheimdienstverbunds aus den USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland — namentlich Stephanie Crowe (ASD, Australien), Rajiv Gupta (CSE, Kanada), Catriona Robinson (GCSB, Neuseeland), Richard Horne (NCSC, Großbritannien) sowie David Imbordino (NSA) und Nick Andersen (CISA) für die US-Seite. Veröffentlicht wurde die Erklärung über das britische NCSC. Solche koordinierten Auftritte sind die Ausnahme, nicht die Regel — fünf Nachrichtendienste, die sich auf einen gemeinsamen Wortlaut einigen, signalisieren, dass sie das Thema nicht der einzelnen Behörde überlassen wollen.

Eingebettet ist der Appell in eine ganze Reihe von Aktivitäten: Anfang Mai 2026 hatten dieselben Behörden bereits eine erste gemeinsame Leitlinie zum Umgang mit agentischer KI vorgelegt, Anfang Juni folgte in den USA eine Executive Order zu KI und Sicherheit. Auch die jüngste US-Sperre von Anthropics Modellen Fable 5 und Mythos 5 für ausländische Nutzer gehört in diesen Kontext — die Nähe zwischen Anthropic-Ingenieuren und der NSA ist seit Wochen Thema.

Was sich verschiebt — in beide Richtungen

Die Behörden argumentieren nüchtern, und das macht die Erklärung stärker als das übliche Drohszenario. Leistungsfähigere Modelle senken die Einstiegshürde für Angreifer, beschleunigen Attacken und vergrößern ihre Reichweite. Vor allem schrumpft das Fenster zwischen dem Bekanntwerden einer Schwachstelle und ihrer Ausnutzung — wo früher Wochen lagen, können es bald Stunden sein. Neue Zero-Day-Lücken, so die Erwartung, werden mit besser werdenden KI-Systemen häufiger auftauchen.

Bemerkenswert ist, dass die Erklärung die Verteidigerseite gleich mitdenkt. Dieselbe Technik, die Angriffe billiger macht, hilft beim Aufspüren von Lücken, beim Verbessern von Code, beim Erkennen von Anomalien und beim schnelleren Reagieren auf Vorfälle. Es ist also kein reines Untergangs-Memo, sondern eine Aufforderung, das Tempo der Gegenseite mitzugehen. Wer im Maschinenraum kleiner Firmen sitzt, kennt allerdings die Lücke zwischen einem solchen Advisory und dem Tagesgeschäft: Ich habe schon erlebt, wie ein Behörden-Hinweis morgens im Postfach landet und nachmittags an der schlichten Frage scheitert, wer das Patchen jetzt bezahlt und wann der Wartungs-Slot frei ist.

Die To-do-Liste ist 20 Jahre alt — neu ist die Uhr

Konkret empfehlen die sechs Behörden Maßnahmen, die niemanden überraschen, der sich mit IT-Sicherheit beschäftigt:

Angriffsfläche verkleinern — Zugänge begrenzen, Systeme isolieren

Schneller patchen, statt Updates wochenlang liegen zu lassen

Veraltete und nicht mehr unterstützte Systeme endlich ablösen

Identitäten und Zugriffe härten

Reaktionspläne bereithalten, bevor es knallt — nicht danach

Das ist exakt die Hygiene, die seit zwei Jahrzehnten gepredigt wird. Genau darin liegt für mich der eigentliche Wert dieser Erklärung — und gleichzeitig ihre Schwäche. Eine neue Bedrohungsliste liefert sie nicht; sie verschiebt die Dringlichkeit. Die unspektakulären Grundlagen, die in vielen Firmen seit Jahren auf der „machen wir, wenn Zeit ist“-Liste stehen, bekommen plötzlich eine Uhr. Der Satz „Cyber-Resilienz ist keine reine IT-Frage“ steht nicht zufällig drin — er richtet sich an Geschäftsführung und Vorstand, nicht an die Administratoren, die das ohnehin wissen.

Ob „Monate statt Jahre“ am Ende exakt stimmt, wird sich zeigen — solche Zeithorizonte sind ein bekanntes Genre der Sicherheitsbranche. Ehrlich an der Warnung ist trotzdem der Kern: Das Zeitfenster für die langweiligen Basics wird kleiner, und wer es weiter aussitzt, sitzt es bald nicht mehr aus, sondern verliert es.