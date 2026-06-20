Mozilla hat am 16. Juni 2026 zum ersten Mal eine öffentliche Firefox-Roadmap veröffentlicht — eine Liste dessen, was in den kommenden Monaten in den Browser kommen soll. Die Botschaft dahinter ist ein Trotzdem: „Wir sind noch nicht fertig.“ Das klingt selbstbewusst. Der Hintergrund ist es weniger, denn die Nutzerzahlen zeigen seit Jahren in eine Richtung, und die heißt nicht nach oben.

Die Zahlen: wie tief Firefox gefallen ist

Auf dem Desktop ist Firefox laut Statcounter binnen zwölf Monaten von 5,88 Prozent (Mai 2025) auf 3,79 Prozent (Mai 2026) gerutscht — gut ein Drittel weniger in einem Jahr. Über alle Plattformen gerechnet liegt der Anteil bei rund 2,26 Prozent, und auf dem Handy ist Firefox mit 0,64 Prozent praktisch nicht existent. In absoluten Zahlen reden wir trotzdem noch über geschätzt 138 Millionen Menschen, die den Browser nutzen. Eine Hausnummer — aber eine schrumpfende.

Wer länger dabei ist, kennt die Fallhöhe. Vor gut 15 Jahren stand Firefox mal bei rund 30 Prozent und galt als der Browser, der das Web aus der Internet-Explorer-Monokultur befreit hatte. Ich nutze Firefox seit dieser Zeit als Hauptbrowser, beruflich wie privat, und habe den Niedergang aus der ersten Reihe mitbekommen — erst kam Chrome, dann kam Chrome auf jedes Smartphone, und der Rest ist diese Kurve. Genau das ist Mozillas eigentliches Problem: Es kämpft nicht gegen einen schlechten Konkurrenten, sondern gegen einen, der vorinstalliert ist.

Was auf der Roadmap steht

Ein Teil ist schon ausgerollt und steckt in Firefox 152: Tab-Gruppen auf Android, eine aufgeräumte Einstellungs-Oberfläche und ein Widget, das blockierte Tracker anzeigt. Angekündigt für die nächsten Monate sind frei belegbare Tastenkürzel, verbesserte PDF-Bearbeitung (Seiten teilen, zusammenführen, neu sortieren), eine native Integration der Multi-Account-Container, ein kostenloses VPN für mobile Geräte sowie ein Energiesparmodus fürs Handy. Dazu die größere Sache: „Nova“, ein Redesign, das laut Mozilla mehr Privatsphäre bringen soll, ohne dabei langsamer zu werden.

Und natürlich KI. „Quick Answers“ soll per Sprache kurze Antworten liefern, „Smart Window“ ein abgeschottetes KI-Browsing ermöglichen. Beides ist optional — nach Protesten aus der Community über die ersten KI-Pläne hat Mozilla einen Ausschalter nachgereicht, mit dem sich die Funktionen komplett abdrehen lassen. „Einige der besten Ideen in Firefox kommen direkt von den Menschen, die ihn nutzen“, lässt sich Firefox-Chef Ajit Varma zitieren. Die Roadmap soll der Community zeigen, woran gearbeitet wird — und früher Feedback einsammeln.

Reicht eine Roadmap gegen die Schwerkraft?

Die Liste liest sich vernünftig. Tab-Gruppen, PDF-Werkzeuge, ein Tracker-Widget — solide Arbeit an einem soliden Browser. Nur: Genau solche Funktionen hat Mozilla schon in den letzten Versionen geliefert, und der Anteil ist trotzdem gefallen. Wer Firefox heute verlässt, tut das selten, weil eine Funktion fehlt, sondern weil Chrome eh schon offen ist, weil der Arbeitgeber Edge ausrollt, weil das Android-Handy mit Chrome kommt. Gegen diese Vorinstallations-Schwerkraft hilft kein Feature-Häkchen.

Mir ist Firefox trotzdem wichtig, und das hat einen handfesten Grund: Es ist der letzte verbreitete Browser mit eigener Engine, die nicht von Google stammt. Fällt Gecko weg, bestimmt am Ende ein einziger Konzern, was im Web technisch geht und was nicht — und wer mitbekommen hat, wie Google in Chrome die Grundlage für vollwertige Werbeblocker entzogen hat, weiß, warum das keine akademische Sorge ist. Eine öffentliche Roadmap ist ein nettes Signal an die Treuen. Ob sie auch nur einen Chrome-Nutzer zurückholt, ist die Frage, auf die Mozilla bisher keine Antwort hat — und die Zahlen geben ihm gerade keine Zeit.