Ein Boot ohne Besatzung, das bis zu 38 Stunden am Stück patrouilliert, mit Radar, Wärmebild und einer Kanone an Bord: Finnland will als erstes EU-Land die Überwachung seiner Seeaußengrenze einem autonomen System überlassen. Getestet wird im Finnischen Meerbusen — direkt an der Grenze zu Russland.

Was das Boot kann

Die technischen Eckdaten: mehr als 25 Knoten Spitze, je nach Auftrag 8 bis 38 Stunden autonom unterwegs, rund 200 Seemeilen Reichweite. An Sensorik sind Radar, optische und Wärmebildkameras sowie Satellitennavigation an Bord, dazu eine Kanone. Begleitet wird das Boot von Starrflügeldrohnen, die IMSI-Catcher tragen — Geräte, die Mobilfunksignale abgreifen. Bezahlt wird das Ganze aus dem Projekt „Stronger Coast Guard Responses“, finanziert über das EU-Instrument für Grenzmanagement und Visa: Finnland bekommt 17 Millionen Euro, EU-weit fließen 150 Millionen in solche Vorhaben. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex — seit Herbst 2023 mit einer ständigen Mission in Finnland — kofinanziert das Projekt, die Seesicherheitsbehörde EMSA ist über den Datenaustausch CISE eingebunden. Nutzbar für Frontex soll die Fähigkeit bis Ende 2027 sein.

Wogegen es fährt: die Schattenflotte

Begründet wird der Aufwand mit Russlands Schattenflotte — alternden Tankern, die unter ständig wechselnden Flaggen fahren, um Sanktionen zu umgehen, und dabei mit gestörter Satellitennavigation und manipulierten AIS-Positionsdaten arbeiten. Im Hintergrund stehen die Kabelschäden in der Ostsee der vergangenen Monate. Im Tagesgeschäft habe ich mir angewöhnt, Automatik-Versprechen als eigene Risikoklasse zu behandeln — was im Labor autonom läuft, braucht in der Praxis auffällig oft doch wieder einen Menschen daneben. Ein unbemanntes Boot, das im Ernstfall eine Kanone führt, hebt diese alte Frage auf ein neues Niveau.

Grenzschutz oder Überwachungsplattform?

Die eigentliche Frage liegt aber nicht in der Mechanik, sondern im Dual-Use. Ein IMSI-Catcher unterscheidet nicht zwischen dem Funk eines sanktionsbrechenden Tankers und dem Handy eines Fischkutters; dieselbe Plattform, die Schmuggelrouten beobachtet, taugt ebenso zur Überwachung kritischer Infrastruktur und ziviler Kommunikation. Solche Systeme werden mit der äußeren Bedrohung begründet — und bleiben dann. Der Weg von der Jagd auf die Schattenflotte zur dauerhaften, KI-gestützten Seeüberwachung ist kürzer, als die Ankündigung aus Helsinki klingen lässt.