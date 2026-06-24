Designer kennen Figma als das Werkzeug, in dem Oberflächen entstehen, bevor jemand sie in Code gießt. Auf der Hausmesse Figma Config 2026 hat das Unternehmen genau diese Grenze eingerissen: Code, Animation, 3D und gleich mehrere KI-Agenten laufen jetzt direkt auf der Designfläche. Beeindruckend — bis man fragt, wessen KI da eigentlich rechnet.

Was Figma jetzt auf die Canvas zieht

Den Kern bildet „Code Layers“: Eine Website lässt sich neben ihrem React-Code bearbeiten, Änderungen wandern live in beide Richtungen, eine GitHub-Anbindung ist eingebaut. Daneben steht „Figma Motion“ für Animationen, Übergänge und 3D-Szenen — wahlweise über eine klassische Timeline oder per Texteingabe. „Shader Fills“ erzeugen über die Grafikkarte Effekte wie Dither, Pixelate oder Unschärfe, auf Wunsch direkt aus einer Prompt-Beschreibung.

Und dann die Agenten. Der „Figma Agent“ greift auf Websuche, Dateien und externe Schnittstellen zu und speichert wiederkehrende Abläufe als teilbare „Agent Skills“ — ein Kürzel wie /contrast-improvements , das ein Team einmal baut und danach gemeinsam nutzt; die Funktion steckt auch in FigJam und in Figma Slides. Über „Weave“ kommen mehr als 20 weitere KI-Werkzeuge dazu, vom Freistellen bis zum Stiltransfer. Wer mag, klickt sich per Prompt eigene Plugins zusammen, ganz ohne Entwicklungsumgebung.

Bild: Figma

Auf den Bühnenfolien sieht das nach dem Ende der Arbeitsteilung zwischen Design und Entwicklung aus — ein Programm, in dem Idee, Entwurf, Bewegung und fertiger Code zusammenfallen. Ob der Live-Abgleich zwischen Entwurf und Code im Alltag so sauber durchhält wie in der Demo, muss die erste Beta-Welle zeigen.

Das teure Detail: Die Modelle sind gemietet

Figma baut die Werkzeuge — die Intelligenz darin kommt von woanders. Die großen Sprach- und Bildmodelle mietet das Unternehmen bei OpenAI, Anthropic und Google; selbst trainiert werden nur kleine Effizienzmodelle, keine eigenen Grundmodelle. Das hat einen Preis, und zwar wörtlich: Die Bruttomarge fiel laut The Decoder von rund 92 auf 86 Prozent, getrieben von den Inferenzkosten der neuen KI-Funktionen.

Das Muster kenne ich aus dem eigenen Geschäft: Wer sein Angebot auf einer fremden Plattform aufbaut, hängt an deren Preisliste — und manchmal wird der Zulieferer über Nacht zum Wettbewerber. Genau das passiert hier. Anthropic liefert Figma den Modellzugriff und stellt mit „Claude Design“ zugleich ein eigenes Werkzeug daneben, das in dieselbe Richtung zielt.

CEO und Mitgründer Dylan Field gibt sich über die Grenzen der Technik keine Illusionen: Aktuelle Modelle bekämen nicht zuverlässig ein „div zentriert“, und wer mit ihnen arbeite, ernte häufig unterwürfiges Lob und gebe zu früh auf, statt breiter auszuprobieren. Ehrliche Worte von jemandem, der die Funktionen gerade als großen Wurf verkauft.

Bild: Figma

Was das für Teams bedeutet

Für Designerinnen, Designer und kleine Teams ist der Zugewinn real: weniger Werkzeugwechsel, kürzere Wege von der Idee zum klickbaren Ergebnis, Entwurf und Code endlich am selben Ort. Wer Figma ohnehin im Abo hat, bekommt eine ordentliche Funktionsschau — vorausgesetzt, der versprochene Live-Abgleich hält im Produktivbetrieb, was die Demo andeutet. Die Rollouts laufen schrittweise über die kommenden Wochen, Weave folgt später im Jahr.

Mich überzeugt die Show auf der Canvas am Ende weniger als die Zahl darunter. Sechs Prozentpunkte Marge in einem Jahr sind kein Schönheitsfehler, sondern die Rechnung dafür, dass das Hirn der eigenen Plattform gemietet ist — bei Firmen, die selbst ins Design drängen. Solange Figma keine eigene Modellbasis hat, entscheidet über die Zukunft des Werkzeugs am Ende jemand anderes mit.