Wer auf FIFAs offizieller Agentenregistrierungsplattform ein Konto anlegt, beantragt damit eigentlich die Lizenz zum Beraten von Profifußballern. Eine Sicherheitsforscherin mit dem Pseudonym BobDaHacker hat nachgeschaut, was sich damit noch anfangen lässt — und ist dabei bis in das Broadcast-Kontrollsystem der laufenden WM 2026 vorgedrungen: das System, über das Fernsehsendeanstalten weltweit die Kamera-Feeds und Streaming-Parameter steuern.

Wie der Einstieg funktionierte

FIFAs Backend-API prüfte nicht, ob ein eingeloggter Nutzer für die aufgerufenen Systeme tatsächlich berechtigt war. Mit einem regulären Spieleragenten-Account ließ sich das Broadcast-Kontrollsystem erreichen sowie das Kommentatoren-Display-System, das die Statistiken in die WM-Kabinen liefert. Offengelegt waren live RTMP-Ingest-Endpoints, Stream-Keys und Kamerasteuerungsparameter für alle laufenden WM-Partien.

Ich habe in eigenen Hosting-Setups genug API-Anbindungen zwischen Sub-Systemen gebaut, um das Muster zu kennen: Der erste Auth-Check — „bist du eingeloggt?“ — sitzt, weil er explizit getestet wird. Ob ein Spieleragenten-Token keinen Zugriff auf das Broadcast-Subsystem haben sollte, steht im Threat Model selten drin. Was nicht modelliert wird, wird nicht getestet.

Rund um die WM 2026 läuft ohnehin schon aktive Angriffs-Infrastruktur: mehr als 4.300 gefälschte FIFA-Domains, Banking-Trojaner und koordinierte Phishing-Kampagnen wurden im Juni dokumentiert. Dass dabei auch das Broadcast-System offen war, reiht sich ins Bild.

Was ein Angreifer damit hätte tun können

BobDaHacker schreibt in ihrem Blog: „An attacker could have rickrolled the entire FIFA World Cup.“ Das ist keine Übertreibung. Wer Zugriff auf RTMP-Credentials, Streaming-Manifeste und Kamerasteuerung aller laufenden Spiele hat, kontrolliert potenziell alles, was aus den WM-Stadien überträgt — gleichzeitig, für alle Sendeanstalten weltweit.

Für tatsächlichen Missbrauch gibt es laut TechCrunch keine Belege. BobDaHacker meldete die Lücke am Dienstagabend (japanischer Zeit), FIFA hatte sie bis zum nächsten Morgen gepatcht. Schnell. Nur öffentlich anerkannt hat FIFA die Meldung nicht, BobDaHacker nicht gedankt und auf eine Medienanfrage nicht geantwortet — für eine Organisation, die milliardenschwere TV-Übertragungsrechte verwaltet und deren Broadcast-Infrastruktur gerade offen stand, eine merkwürdig stille Reaktion.

Was die Lücke über Event-IT verrät

Der Einstieg über eine Spieleragenten-Plattform ins Broadcast-System liegt außerhalb des naheliegenden Angriffsszenarios — was vermutlich erklärt, warum der Authorization-Check dort fehlte. Ob der Weg durch einen Deployment-Fehler, eine falsch dokumentierte interne API oder einen übersehenen Endpunkt entstanden ist, hat FIFA nicht kommentiert.

BobDaHacker hat die Lücke gemeldet, nicht ausgenutzt — und dafür nichts außer einem schnellen Patch bekommen. Das sagt einiges darüber, wie große Sportverbände externe Sicherheitsforschung behandeln, wenn kein Bug-Bounty-Programm existiert und niemand zuschauen muss.