Fiat kramt einen alten Namen hervor: Die Studie Multiplina bringt den kastigen Multipla zurück — diesmal als kleinen Elektro-Stadtwagen. Statt eines Familien-Vans ist es ein viersitziger Winzling für die Innenstadt, kaum größer als ein Fiat 500. Und der Preis soll dorthin, wo Elektroautos selten landen: unter 10.000 Euro.

Ein Multipla im Kleinformat

Optisch zitiert die Multiplina den Ur-Multipla der 1950er ganz offen: ein kompakter Ein-Volumen-Körper, die weit nach vorn gerückte, flache Frontscheibe, runde Scheinwerfer. Vier Personen sollen hineinpassen, der Radstand fällt länger aus als die 2,53 Meter des Kleinstwagens Topolino — Fiat will so trotz Mini-Format nutzbaren Platz schaffen.

Anders als Topolino und der baugleiche Citroën Ami fällt die Multiplina nicht in die Leichtfahrzeug-Klasse L6, sondern in die höhere Kategorie L7. Das ist der entscheidende Unterschied zum bisherigen Fiat-Stadtfloh: mehr erlaubte Leistung, mehr Tempo, aber weiterhin kein vollwertiges Auto im Zulassungssinn.

Schneller als ein Topolino, aber noch ohne Datenblatt

Die Spitze liegt bei rund 88 km/h und damit knapp unter dem, was die L7-Klasse hergibt — fast doppelt so viel wie die 45 km/h, auf die Topolino und Ami gedrosselt sind. Der Akku soll größer ausfallen als die mageren 5,4 kWh des Topolino, die Reichweite entsprechend höher. Eine konkrete Kilometerzahl nennt Fiat bislang nicht, und genau das ist bei einer Studie der Punkt, an dem man vorsichtig bleibt.

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Als Ziel gibt Fiat einen Listenpreis unter 10.000 Euro aus, gerechnet vor staatlichen Förderprämien. Die vollständige Präsentation ist für den Herbst angekündigt, der Marktstart aber erst für 2028 — reichlich Zeit, in der aus einem runden Konzeptpreis noch ein anderer werden kann.

Ein bezahlbarer Viersitzer für die Stadt füllt eine echte Lücke, die zwischen dem 45-km/h-Zwerg und dem 25.000-Euro-Kleinwagen bislang klafft. Fiat hat günstige Stromer allerdings schon öfter versprochen. Ob unter der 10.000-Euro-Marke am Ende wirklich ein alltagstaugliches Fahrzeug steht oder ein Leichtfahrzeug mit Sparausstattung, entscheidet sich erst kurz vor 2028.