FFmpeg läuft im Hintergrund von erstaunlich viel Software — und genau das macht eine frische Lücke unangenehm. Die Sicherheitsforscher von JFrog haben im MagicYUV-Decoder einen Heap-Überlauf gefunden, der sich über eine einzige präparierte Videodatei auslösen lässt. CVE-2026-8461, getauft auf den Namen PixelSmash, eingestuft mit einem CVSS-Wert von 8,8. Ein Fix steht seit dem 17. Juni 2026 mit FFmpeg 8.1.2 bereit.

Was PixelSmash technisch anrichtet

Der Fehler steckt in der Slice-Verarbeitung des MagicYUV-Decoders, in der Datei libavcodec/magicyuv.c . Laut JFrog berechnen der Frame-Allocator und der Decoder die Höhe der Chroma-Ebenen unterschiedlich — am Ende schreibt der Code eine Bildzeile zu viel in den Heap. Ein klassischer Out-of-Bounds-Write, ausgelöst durch eine manipulierte Datei im AVI-, MKV- oder MOV-Format mit MagicYUV-Stream.

Das Tückische ist nicht die Lücke selbst, sondern wie sie sich auslösen lässt: Die Datei muss nur dekodiert werden. Kein Klick, kein Download-Dialog, keine Bestätigung — ein Dienst, der Videos automatisch verarbeitet, erledigt das von allein. Zuverlässig reproduzierbar ist ein Absturz, also ein Denial of Service. JFrog hat darüber hinaus echte Codeausführung demonstriert: gegen Jellyfin 10.11.9, über dessen automatische Metadaten-Extraktion. Die Einschränkung dabei — und die gehört zur ehrlichen Einordnung — ist, dass der RCE-Nachweis mit deaktiviertem ASLR lief. In einer Standardkonfiguration ist die Hürde höher, der zuverlässige Crash bleibt aber.

Warum eine FFmpeg-Lücke fast jeden trifft

FFmpeg ist die Mediendrehscheibe schlechthin. Kodi, OBS Studio, PhotoPrism, Nextcloud, Jellyfin, dazu die Vorschaubild-Erzeugung in unzähligen Desktop-Umgebungen — alle greifen früher oder später auf libavcodec zu. JFrog spricht von Hunderten betroffenen Projekten, und das ist keine Übertreibung: Wer Medien verarbeitet, verarbeitet sie meistens mit FFmpeg.

Bei mir zuhause läuft die Familien-Mediathek auf dem NAS, und der Server zieht sich Cover, Vorschaubilder und Metadaten vollautomatisch, sobald eine neue Datei im Verzeichnis landet. Genau dieser bequeme Automatismus ist hier der Angriffspfad — die präparierte Datei muss niemand öffnen, die Mediathek indexiert sie selbst. Wer einen Dienst betreibt, auf den andere Leute hochladen dürfen, sollte die Lücke entsprechend ernst nehmen.

Was jetzt zu tun ist — und wo es hakt

Die saubere Antwort lautet: auf FFmpeg 8.1.2 aktualisieren, das den fehlerhaften Decoder korrigiert. In der Praxis ist es leider nicht ganz so einfach. Viele Anwendungen bringen ihre eigene, mitgelieferte FFmpeg-Version mit, statt die des Systems zu nutzen. Heißt: Ein aktualisiertes Paket der Distribution hilft dem Mediaserver nur dann, wenn der auch wirklich die System-Bibliothek verwendet — sonst hängt der Schutz daran, dass Jellyfin, Nextcloud und Co. selbst nachziehen. Diese Verzögerung zwischen Upstream-Fix und tatsächlicher Verbreitung ist bei FFmpeg ein altbekanntes Muster.

Erst Anfang Juni hatte ein KI-Sicherheitsagent gleich 21 bislang unbekannte Schwachstellen in FFmpeg aufgedeckt, manche davon über zwei Jahrzehnte alt. PixelSmash reiht sich da nahtlos ein. Es ist die immer gleiche Geschichte: Eine Software-Bibliothek, die in praktisch jedem Mediengerät und jedem Streaming-Stack steckt, wird von einem vergleichsweise kleinen Kreis an Entwicklern gepflegt — und jede Lücke darin multipliziert sich über Tausende Produkte. Updaten, wo es geht. Und sich bewusst machen, dass „FFmpeg ist gepatcht“ und „mein Server ist gepatcht“ zwei verschiedene Aussagen sind.