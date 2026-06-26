Eine verschlüsselte Messenger-App ist nur so sicher wie der Mensch, der sie bedient. Genau das führen FBI und CISA mit einer aktualisierten Warnung vor: Russische Geheimdienst-Gruppen nehmen gezielt Signal-Konten ins Visier — nicht über eine Lücke in der Verschlüsselung, sondern über eine freundliche Nachricht vom angeblichen „Signal-Support“, die nach dem Recovery-Key fragt.

Wie der Angriff abläuft

Der Einstieg ist immer eine Phishing-Nachricht, die sich als offizieller Signal-Support ausgibt. Frühere Wellen fragten SMS-Bestätigungscodes und Konto-PINs ab oder schoben gefälschte „Gruppen-Einladungs“-Links unter, die Signals Funktion für verknüpfte Geräte missbrauchen. Neu ist die direkteste Variante: Das Opfer soll seinen Recovery-Key gleich in den Chat einfügen — verpackt als angeblicher Zwei-Faktor-Rollout oder als dringende „Datenrettung“.

Einmal herausgegeben, reicht dieser eine Schlüssel: Der Angreifer stellt das Backup wieder her, liest den kompletten privaten und Gruppen-Chatverlauf mit und übernimmt das Konto. Schlimmer noch — der Key bleibt sogar für ein neu eingerichtetes Konto auf derselben Telefonnummer gültig. Hinter den Kampagnen stehen laut FBI die Gruppen UNC5792 und UNC4221, die mehreren russischen Diensten bis hin zum FSB zugeordnet werden; die Google Threat Intelligence Group hatte UNC5792 schon 2025 beim Missbrauch der Geräte-Verknüpfung dokumentiert.

Wer im Visier steht

Die Ziele sind kein Zufall: aktive und ehemalige Regierungsbeamte, Militärangehörige, politische Figuren, Journalisten und ukrainische Offizielle. Eine frühere Warnung vom März sprach bereits von „tausenden Konten weltweit“, und das US-Außenministerium lobt über sein Rewards-for-Justice-Programm bis zu zehn Millionen Dollar für Hinweise zu UNC5792 aus. Das ist gezielte Spionage gegen ein bestimmtes Profil, kein Massenversand an beliebige Postfächer.

Die ernsten Vorfälle, die mir in zwanzig Jahren untergekommen sind, liefen trotzdem praktisch nie über geknackte Technik. Es war fast immer jemand, der im falschen Moment einer Nachricht vertraute und freiwillig etwas herausgab — ein Passwort, einen Code, einen Zugang. Die Masche hier ist banal genug, dass sie nicht nur bei Diplomaten funktioniert.

Was wirklich schützt

Die Empfehlungen von FBI und CISA sind unspektakulär, aber wirksam: Nachrichten von einem vermeintlichen „Signal-Support“ grundsätzlich als feindselig behandeln, den Recovery-Key, Verifizierungscodes oder die PIN niemals in einen Chat kopieren, in den Einstellungen die verknüpften Geräte prüfen und unbekannte Einträge entfernen. Wer einen Übergriff vermutet, erzeugt sofort einen neuen Recovery-Key — das entwertet den alten. Wer in einer kleinen Firma die IT mitverantwortet, sollte einen Satz zur Hausregel machen: Kein echter Support fragt jemals nach einem Code, einer PIN oder einem Recovery-Key. Wer danach fragt, ist der Angriff.

Eine Klarstellung, die in der Aufregung gern untergeht: Signal selbst ist nicht geknackt. Die Verschlüsselung hält, die App auch — die Angreifer spazieren durch eine völlig legitime Funktion herein, nachdem ein Mensch ihnen die Tür aufgehalten hat.

Der Recovery-Key ist der Generalschlüssel zum Konto, vergleichbar mit der Seed-Phrase einer Krypto-Wallet — und gehört genauso behandelt: niemandem zeigen, in keinen Chat kopieren, an keinen „Support“ weiterreichen. Die stärkste Verschlüsselung der Welt nützt nichts, wenn der Schlüssel per Copy-and-paste den Besitzer wechselt. Dass ausgerechnet staatliche Dienste auf eine so simple Masche setzen, zeigt vor allem eines: Sie funktioniert.