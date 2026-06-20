Cyberabwehr wird an den meisten Orten so geübt: ein Konferenzraum, eine Präsentation, ein durchgesprochenes Schadensszenario. Das FBI hat sich für die deutlich teurere Variante entschieden und in Huntsville, Alabama, eine komplette Kleinstadt hochgezogen — mit Krankenhaus, Gericht, Tankstelle und einem Rechenzentrum aus 200 Servern. Gebaut wurde sie für genau einen Zweck: damit Ermittler sie angreifen, lahmlegen und anschließend wieder aufräumen.

Eine Kleinstadt, die nur existiert, um angegriffen zu werden

Das Gelände heißt Kinetic Cyber Range, misst rund 2.000 Quadratmeter (gut 22.000 Quadratfuß) und ist seit Februar 2025 in Betrieb. Drinnen steht, was eine echte Kommune ausmacht: möblierte Wohnhäuser, Hotelzimmer, ein Stromversorger, ein Krankenhaus, ein Gericht, eine Tankstelle, ein Geschäftszentrum, sogar eine Spielhalle. Im Rechenzentrum laufen über 200 physische Server mit einer Mischung aus Windows und Linux — also die Kombination, die in den meisten gewachsenen Firmennetzen tatsächlich werkelt.

Der entscheidende Punkt steht nicht in der Hochglanz-Beschreibung, sondern in der Verkabelung: Das gesamte Areal hängt an einem vom Internet abgeschotteten Netz. Was hier an Ransomware oder Schadcode losgelassen wird, bleibt im Gebäude. Laut der Darstellung des FBI reagieren die Systeme dabei so, wie sie es im Ernstfall täten — fällt im simulierten Angriff der Strom im Krankenhaus aus, spielen Statisten die Lage durch, als hinge tatsächlich die Versorgung von Patienten daran.

Warum der Klassenraum nicht mehr reicht

Projektleiter David Beachboard bringt den Bruch mit dem alten Modell auf den Punkt: Früher habe man den Schulungsraum nie verlassen. Genau das ist der Unterschied. Wer einen Angriff nur auf Folien sieht, lernt die Theorie — wer im kalten, lauten, halbdunklen Serverraum unter Zeitdruck eine Spur verfolgt, lernt, wie sich der Ernstfall anfühlt. Trainiert werden technische Ermittlungsarbeit und digitale Forensik genauso wie das Durchsuchen von Wohnungen und Geschäftsräumen.

Über 1.400 Personen haben das Gelände seit der Eröffnung durchlaufen, längst nicht nur FBI-Leute: Auch die NASA, die US-Armee und mehrere lokale Polizeibehörden schicken ihr Personal hierher. Dieser Praxisrealismus ist genau das, was im Alltag fehlt. Wenn in einer Firma der Notfall geprobt wird, läuft das in aller Regel als Tabletop-Übung im Besprechungsraum — Folien, Kaffee, ein durchgesprochenes Szenario, und am Ende landet der Notfallplan wieder im Ordner. Den Stresstest mit echter Hardware, ausfallendem Strom und tickender Uhr bekommt kaum jemand zu sehen, der nicht zufällig schon mitten im echten Vorfall steckt.

Beeindruckend — und ein Luxus, den fast niemand hat

Mich überzeugt der Ansatz, und das sage ich nicht oft über Behörden-Großprojekte. Muskelgedächtnis schlägt PowerPoint, gerade in der Forensik, wo unter Druck die ersten Stunden über die Beweissicherung entscheiden. Trotzdem bleibt ein schaler Beigeschmack: So eine nachgebaute Stadt kann sich auf der Welt vielleicht eine Handvoll Organisationen leisten. Die Krankenhäuser, Stadtwerke und Mittelständler, die im echten Leben zuerst getroffen werden, üben weiter mit dem, was der Förderbescheid hergibt — wenn überhaupt. Realistisches Training ist offenbar das, was Verteidiger am dringendsten brauchen und am seltensten bekommen.