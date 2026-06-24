KI-Agenten sollen selbstständig arbeiten — und holen sich dafür immer öfter fertige „Skills“ aus offenen Marktplätzen. Genau dort hat die Sicherheitsfirma AIR vorgeführt, wie dünn das Netz darunter gespannt ist: Ein eigens gebautes, harmloses Schad-Skill spazierte an allen getesteten Scannern vorbei und landete nach Angaben der Firma auf rund 26.000 Agenten — darunter auch Firmen-Accounts.

Ein Köder namens „brand-landingpage“

Das Skill trug den unverdächtigen Namen brand-landingpage und versprach, per Googles Design-Werkzeug Stitch eine Landingpage zu bauen. Zielgruppe: Marketing-, Vertriebs- und Designleute, die mit Code wenig am Hut haben. Der eigentliche Trick steckte im Verweis nach außen — das Skill schickte den Agenten zum „Stitch SDK“ auf die Domain stitch-design.ai, die nicht Google gehört, sondern AIR.

Anfangs zeigte dieser Link brav auf die echte Stitch-Dokumentation. Erst als das Skill breit installiert war, tauschte AIR die Seite hinter dem Link aus — und hätte den Agenten von da an anweisen können, ein Skript herunterzuladen und auszuführen. In der Demonstration blieb es harmlos: Eingesammelt wurde nur die E-Mail-Adresse des Nutzers, mehr nicht. Die 26.000 ist dabei AIRs eigene Zahl, eine unabhängige Bestätigung steht aus.

Warum die Scanner Grün gaben

Hier liegt der eigentliche Befund. Die getesteten Prüfwerkzeuge — laut AIR die Scanner von Cisco und NVIDIA sowie die in den Marktplatz skills.sh eingebauten — analysieren das eingereichte Paket. Den externen Link, den das Skill zur Laufzeit nachlädt, sehen sie nicht. Ein sauberes Paket, das auf eine plausible Setup-Seite zeigt, gilt ihnen als sauber. Egal, was später hinter dieser Seite steht.

Das Muster kenne ich aus der Paketwelt: Ein npm-Modul oder ein Container-Image kann beim Einspielen tadellos aussehen und seinen eigentlichen Schadcode erst beim ersten Start nachladen. Wer nur prüft, was im Paket liegt, und nicht, wohin es zeigt, kontrolliert die halbe Lieferkette — und merkt es nicht einmal.

Dazu kam das Vertrauens-Theater. Für die nötigen GitHub-Sterne öffnete AIR einen Pull Request gegen ein Marktplatz-Repository mit rund 36.000 Sternen und 156 Skills. Nach ein paar Tagen war der Request gemergt — und das Schad-Skill erbte schlagartig die Reputation des Projekts. Eine Instagram-Anzeige besorgte den Rest der Reichweite.

Skills sind Software, kein Text

AIR steht mit dem Befund nicht allein. Drei Wochen zuvor hatte bereits Trail of Bits denselben blinden Fleck demonstriert und gleich mehrere Detektoren ausgehebelt — dieselbe Firma, die auch bei OpenAIs Bug-Jagd „Patch the Planet“ als menschliche Kontrollinstanz auftaucht. Der Schluss beider Teams ist derselbe und unbequem: Ein Skill ist keine harmlose Textanweisung, sondern Software. Geprüft gehört nicht nur, was im Paket steckt, sondern vor allem, wohin es zeigt — und das kann sich ändern, lange nachdem der Scanner sein Grün gegeben hat.

Mich erinnert das an die frühen App-Store-Jahre, als ein Häkchen „geprüft“ genügte, um alles zu glauben. Solange Marktplätze Sterne und einen bestandenen Scan als Beweis verkaufen, kauft man Vertrauen auf Pump. Und wer seinem Agenten mal eben ein fertiges Skill aus dem Netz zieht, sollte die 26.000 nicht als Statistik lesen, sondern als realistische Eintrittskarte ins eigene Netz — und beim nächsten Mal bleibt es vielleicht nicht bei einer abgegriffenen E-Mail-Adresse.