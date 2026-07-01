Ein anonymer Forscher hat Ende Juni auf GitHub ein Repository namens „Exploitarium“ angelegt und dort funktionsfähigen Angriffscode für eine ganze Reihe bis dahin ungepatchter Schwachstellen abgeladen — ohne die betroffenen Hersteller vorher zu informieren. GitHub hat die Sammlung inzwischen entfernt. Das eigentlich Unangenehme daran: Getroffen hat es keine Exoten, sondern Software, die in fast jedem Serverschrank läuft.

Was im „Exploitarium“ lag

Je nach Zählung zwischen 15 und knapp zwei Dutzend funktionsfähige Exploits, verteilt auf über ein Dutzend Projekte — in manchen Aufstellungen mehr als zwanzig. Auf der Liste stehen Namen aus dem Tagesgeschäft: OpenVPN, VLC, 7-Zip, die Fernwartungs-Tools AnyDesk und RustDesk, die Docker Engine, die Git-Plattform Gitea, das Log-Werkzeug Splunk und die SSH-Bibliothek libssh2. Sauber dokumentiert war das Ganze nicht: Nur eine einzige Lücke trug beim Ablegen eine offizielle CVE-Kennung (CVE-2026-55200 in libssh2), zu den übrigen gab es weder CVSS-Score noch Metadaten — die betroffenen Projekte müssen die Schwere aus den beigelegten Readme-Dateien und dem Exploit-Code selbst herauslesen. Mindestens zwei der Schwachstellen werden Berichten zufolge bereits aktiv ausgenutzt. Reagiert wurde trotzdem schnell: Gitea hat seine Lücke (CVE-2026-20896) mit Version 1.26.3 geschlossen, bei libssh2 steckt der Fix bislang nur im Entwicklungszweig.

„Verantwortungsvolle Offenlegung“ sieht anders aus

Der übliche Weg ist ein anderer: Wer eine Lücke findet, meldet sie dem Hersteller und gibt ihm Zeit für einen Patch, bevor Details öffentlich werden. Genau das ist hier nicht passiert. Der Forscher, der unter dem Namen „bikini“ auftritt, hat nach eigenen Angaben niemanden vorgewarnt und die Aktion als eine Art Nachwuchswerbung gerahmt — der schnellste Weg, Leute für die Schwachstellensuche zu begeistern. Gesucht habe er KI-gestützt, den Angriffscode aber überwiegend von Hand geschrieben. Für mich im Tagesgeschäft ist das keine abstrakte Meldung: RustDesk und AnyDesk laufen bei mir zur Fernwartung, OpenVPN hängt an jedem zweiten Standort, und 7-Zip steckt praktisch auf jeder Windows-Kiste. Man muss die Motive nicht kaufen, um das Ergebnis zu sehen — für jede dieser Lücken gibt es jetzt fertigen, lauffähigen Angriffscode, während für viele noch kein fertiger Patch bereitsteht. Das ist kein Gleichstand, das ist ein Vorsprung für die Angreifer.

Symptom eines größeren Problems

Der Dump kommt nicht aus dem Nichts. Seit sich Schwachstellen mit KI-Hilfe im Akkord aufspüren lassen, steigt die Zahl gemeldeter Lücken rasant — Chrome hat gerade 382 auf einmal gestopft, wo vor einem Jahr noch drei standen. Die Kehrseite trifft die Projekte, die die Meldungen abarbeiten müssen: Das cURL-Projekt nimmt inzwischen einen ganzen Monat lang keine Bug-Reports mehr an, weil die Flut oft halbgarer, KI-generierter Meldungen die wenigen Maintainer lahmlegt. Ein öffentlich einsehbares Exploit-Lager ist da nur die aggressivste Ausprägung desselben Trends.

Für Admins heißt das erst einmal: die betroffenen Pakete im Blick behalten, Updates einspielen, sobald sie da sind, und Fernwartungs- wie VPN-Zugänge nicht offen ins Netz hängen. Am eigentlichen Problem ändert das wenig — solange sich Lücken schneller finden und in fertigen Angriffscode gießen lassen, als die Hersteller sie schließen, bleibt die Arbeit an den Verteidigern hängen. Ein anonymes GitHub-Repo hat das nur unangenehm sichtbar gemacht.