Acht Jahre nach dem Bußgeld, vier nach der ersten Gerichtsrunde: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am 2. Juli das Kartellverfahren um Google Android abgeschlossen und die Strafe von 4,125 Milliarden Euro endgültig bestätigt. Die Rechtsmittel von Google und Mutterkonzern Alphabet sind damit erschöpft — die Rekordsumme wird jetzt wirklich fällig. An der Marktrealität, um die 2018 gestritten wurde, ändert der Richterspruch trotzdem wenig.

Drei Klauseln, ein Ziel: die Suche festschreiben

Die EU-Kommission hatte Google 2018 drei wettbewerbswidrige Praktiken rund um das Betriebssystem vorgeworfen — jede mit demselben Zweck, die eigene Suchmaschine auf möglichst vielen Geräten zu verankern:

Wer den Play Store lizenzieren wollte, musste die Google-Suche und den Chrome-Browser gleich mit vorinstallieren.

Anti-Fragmentierungs-Verträge verboten denselben Herstellern, daneben Geräte mit abgewandelten Android-Versionen zu verkaufen.

Zahlungen an Hersteller und Mobilfunker flossen nur gegen die Zusage, allein Google Search vorzuinstallieren.

Das ursprüngliche Bußgeld lag bei 4,34 Milliarden Euro. Das EU-Gericht kassierte als erste Instanz 2022 einen Teil der Begründung und senkte die Summe auf 4,125 Milliarden. Der EuGH wies nun als letzte Instanz die Rechtsmittel dagegen ab — die reduzierte Strafe steht rechtskräftig.

Wer im Tagesgeschäft Android-Geräte einrichtet, kennt das Ergebnis dieser Verträge auswendig: Chrome und das Google-Suchfeld sitzen auf dem Startbildschirm, bevor man das Gerät zum ersten Mal in die Hand nimmt. Genau diese Vorinstallation war der Hebel, um den acht Jahre lang gestritten wurde.

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Ein Urteil, das die Realität längst überholt hat

4,125 Milliarden Euro klingt gewaltig — gemessen an Alphabets Jahresumsatz von über 350 Milliarden Dollar ist es ein kleiner Bruchteil, als Abschreckung längst verpufft. Und den eigentlichen Verhaltensteil hat Google in Europa selbst entschärft: Android-Nutzer können hier seit Jahren über einen Auswahlbildschirm eine andere Suchmaschine setzen, die feste Kopplung von Play Store, Suche und Chrome ist gelockert. Bestätigt wird also eine Praxis, die es in dieser Form kaum noch gibt.

Für Google reiht sich der Spruch in eine teure Woche ein — erst gestern sprach ein Stockholmer Gericht dem Preisvergleicher PriceRunner rund 1,3 Milliarden Euro Schadensersatz zu. Der Konzern reagierte wie gewohnt: Das Urteil ignoriere die Investitionen, mit denen Android offen und kostenlos gehalten werde. Man habe die Verträge ohnehin längst angepasst.

Die wirksamere Aufsicht heißt heute Digital Markets Act. Er verbietet Selbstbevorzugung und erzwingt Wahlfreiheit, ohne erst ein Jahrzehnt durch drei Instanzen zu wandern. Der EuGH hat mit dem Android-Urteil vor allem einen Präzedenzfall zementiert, an dem sich die nächsten Verfahren messen lassen — während die 4,125 Milliarden für Google eher als Betriebskosten durchgehen denn als Strafe. Ob das ausreicht, um Konzerne dieser Größe zu disziplinieren, darf man bezweifeln.