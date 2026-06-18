Im Datenschutz hält sich eine bequeme Annahme: Was unter Verstoß gegen die DSGVO zustande kam, sei vor Gericht automatisch wertlos. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom Donnerstag räumt mit dieser Vorstellung auf — an einem Fall, der schon für sich genommen reichlich unappetitlich ist.

Geklagt hatte ein Heizungs- und Klimabetrieb aus Niedersachsen gegen eine frühere Mitarbeiterin, zugleich Ehefrau des Geschäftsführers. Der Vorwurf: Sie habe Firmeneigentum im Wert von über 13.000 Euro über ihr privates eBay-Konto verkauft. Aufgefallen war das ausgerechnet dem Sohn. Den Zugang zu den Belegen verschaffte sich die Firma allerdings auf reichlich fragwürdigem Weg — über den Browserverlauf, einen Familienordner auf dem Server und eine manipulierte SIM-Karte.

Was der EuGH entschieden hat

Die Kernfrage, die das Landesarbeitsgericht Niedersachsen nach Luxemburg geschickt hatte: Darf ein Gericht Daten als Beweis verwerten, die eine Partei rechtswidrig beschafft hat — oder verstößt schon das Verwerten gegen die DSGVO? Die Antwort des EuGH (Az. C-484/24) ist eindeutig: Ja, Gerichte dürfen das. Die Verarbeitung solcher Daten falle unter Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der DSGVO — die rechtliche Verpflichtung des Gerichts, Beweise zu würdigen und zu entscheiden.

Das nationale Verfahrensrecht muss also keine vorgeschaltete Rechtmäßigkeitsprüfung jedes Beweismittels vorsehen. Ein Richter ist nicht verpflichtet, vor der Verwertung zu untersuchen, ob die Gegenseite sauber an die Daten gekommen ist. Maßgeblich ist das Recht auf ein faires Verfahren und wirksamen Rechtsschutz aus Artikel 47 der Grundrechtecharta — das wiegt hier schwerer als ein absoluter Datenschutz im Gerichtssaal.

Die Grenze: nur so viel wie nötig

Ein Freibrief ist das Urteil deshalb nicht. Der EuGH knüpft die Verwertung an den Grundsatz der Datenminimierung: Offengelegt werden darf nur, was für die Entscheidung „absolut notwendig“ ist. Vor einer Offenlegung sollen Gerichte Schwärzung, Anonymisierung oder Pseudonymisierung prüfen. Und ein Verstoß gegen die Informationspflichten aus Artikel 13 DSGVO macht ein Beweismittel nicht automatisch unbrauchbar — gibt seine Nutzung aber auch nicht pauschal frei.

Wer wie ich kleine Firmen beim Datenschutz begleitet, kennt die DSGVO vor allem als Totschlagargument — gezückt wird sie gern, sobald es unbequem wird, vom Abmahn-Schreck bis zum „das dürfen Sie gar nicht speichern“. Dass Luxemburg sie nun ausdrücklich nicht als generelle Beweissperre durchgehen lässt, ist eine gesunde Korrektur: Der Datenschutz schützt Personen, er ist kein Schutzschild für unterschlagenes Firmeneigentum.

Was Arbeitgeber daraus nicht ableiten sollten

Die naheliegende Fehllesart wäre: „Dann darf ich also das Postfach meiner Leute durchwühlen.“ Genau das sagt das Urteil nicht. Es trennt sauber zwei Ebenen — die Beschaffung der Daten und ihre Verwertung im Prozess. Die manipulierte SIM-Karte bleibt rechtlich heikel und kann arbeits-, zivil- oder sogar strafrechtliche Folgen haben. Der EuGH sagt nur, dass ein Zivilgericht die so gewonnenen Beweise nicht allein wegen ihrer Herkunft ignorieren muss.

Für die Praxis verschiebt das eine Gewichtung, die in deutschen Verfahren lange unklar war: Der Datenschutz steht nicht über dem Anspruch, sein Recht durchzusetzen. Wer darauf baut, mit einem DSGVO-Verstoß der Gegenseite jeden Schadensersatz abräumen zu können, dürfte künftig häufiger leer ausgehen. Bequemer wird das Datenschutzrecht damit nicht — nur ehrlicher.