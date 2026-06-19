Wer in Europa künftig Satellitenfunk direkt aufs Smartphone bringen will, muss sich an Brüsseler Regeln halten. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, das knappe 2-GHz-Band so aufzuteilen, dass europäische Anbieter und das EU-Projekt IRIS² den Vorzug bekommen. SpaceX hält davon wenig — und warnt vor Kollateralschäden bis in die Ukraine.

Wie Brüssel das Spektrum aufteilen will

Der am 27. Mai 2026 vorgelegte Entwurf für mobile Satellitendienste teilt das 2-GHz-Band in drei gleich große Blöcke zu je rund 10 MHz. Ein Drittel ist für Behörden, Sicherheit und Verteidigung reserviert — abgewickelt über europäische Betreiber, die in die EU-Konstellation IRIS² mit ihren rund 290 Satelliten eingebunden sind. Ein zweites Drittel geht an europäische Anbieter, nur das letzte Drittel steht europäischen wie außereuropäischen Diensten offen. Für Starlink und Amazons Kuiper bleibt damit faktisch ein Drittel, um das sie auch noch konkurrieren müssen.

Es geht um Direct-to-Device — also den Funk vom Satelliten direkt aufs Handy, ohne Mobilfunkmast dazwischen. Die Lizenzen der bisherigen US-Betreiber Viasat und EchoStar laufen im Mai 2027 aus; die Kommission will sie um zwei Jahre verlängern, bis Parlament und Rat eine endgültige Regelung verhandelt haben.

Was SpaceX daran stört

SpaceX hat die Pläne nach einem Bloomberg-Bericht scharf kritisiert. Die Aufteilung zerlege das Spektrum in „praktisch unbrauchbare“ Teilstücke, sei mit internationalen Frequenzregeln nicht vereinbar und passe weder zu Europas Verpflichtungen noch zur wirtschaftlichen Realität. Das eigentliche Druckmittel ist der Hinweis auf die Ukraine: Reserviert die EU Frequenzen exklusiv für IRIS², könne das die dort laufenden Starlink-Dienste stören. Ein Argument mit Gewicht — und zugleich eines, das SpaceX‘ eigene Unverzichtbarkeit betont.

Souveränität gegen Abhängigkeit

Der Antrieb hinter dem Vorstoß ist genau diese Ukraine-Erfahrung, nur aus europäischer Sicht: Ein kriegswichtiger Dienst in der Hand eines einzelnen US-Unternehmers ist ein Hebel, den niemand gern dem anderen überlässt. „Satellitenkonnektivität ist ein Schlüsselstück unserer technologischen Souveränität“, heißt es aus der Kommission. Ich habe in den letzten Jahren genug Firmen auf europäisches Hosting umgezogen, um zu wissen: Souveränität scheitert selten am Wollen, sondern an Verfügbarkeit und Preis. Genau hier liegt das Risiko — wenn die europäische Alternative am Ende teurer und schlechter erreichbar ist, gewinnt im Alltag trotzdem der US-Dienst.

Aus Washington kam die Drohung früh: FCC-Chef Brendan Carr stellte bereits im März 2026 mögliche Gegenmaßnahmen in Aussicht, falls die EU nicht-europäische Anbieter aussperre. Mein Eindruck: Brüssel hat mit der Souveränitäts-Idee recht, riskiert mit der Zerstückelung des Bands aber genau das Ergebnis, das es vermeiden will — ein Europa, das beim Satellitenfunk hinterherhinkt, weil das gut gemeinte Drittel-Modell niemandem ein tragfähiges Netz lässt. Bis Parlament und Rat fertig verhandelt haben, bleibt der Himmel über Europa ohnehin erst einmal amerikanisch.