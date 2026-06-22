Wer für Lieferando aufs Rad steigt oder für Uber fährt, gilt fast immer als selbstständig — und trägt damit das volle unternehmerische Risiko, ohne Kündigungsschutz, ohne bezahlten Urlaub. Genau dieses Verhältnis kippt die EU jetzt um. Ab dem 2. Dezember 2026 müssen nicht mehr die Fahrer beweisen, dass sie eigentlich Angestellte sind. Belegen muss künftig die Plattform — und zwar das Gegenteil.

Vom Fahrer zur Plattform — die Beweislast wandert

Kern der EU-Plattformarbeitsrichtlinie (offiziell Richtlinie 2024/2831, seit Dezember 2024 in Kraft) ist eine widerlegbare Vermutung: Sobald Anzeichen dafür vorliegen, dass eine Plattform die Tätigkeit steuert und kontrolliert — feste Vergütungssätze, Vorgaben zu Auftreten und Verhalten, Überwachung per App —, wird ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis unterstellt. Will ein Betreiber das nicht gegen sich gelten lassen, muss er aktiv das Gegenteil nachweisen.

Für Dienste wie Uber Eats, Lieferando oder Wolt heißt das: Die oft über Subunternehmer organisierten Fahrer sind im Zweifel erst einmal Angestellte. Die EU-Kommission schätzt, dass europaweit rund 28 Millionen Menschen über Plattformen arbeiten, von denen mehrere Millionen fälschlich als Selbstständige geführt werden. Das ist kein Randthema. Das ist die Geschäftsgrundlage einer ganzen Branche.

Der zweite, leise Teil: der Algorithmus muss sich erklären

Im Schatten der Beweislast steht ein Kapitel, das mindestens so weit reicht — die Regeln fürs algorithmische Management. Plattformen müssen offenlegen, welche automatisierten Systeme Schichten zuteilen, Bewertungen berechnen oder Konten sperren. Wichtige Entscheidungen, etwa eine Sperre, dürfen nicht allein der Software überlassen werden; ein Mensch muss sie überprüfen können. Und bestimmte Daten sind tabu: der emotionale Zustand, private Gespräche, der Versuch, gewerkschaftliches Engagement vorherzusagen.

In über 20 Jahren mit eigener Firma habe ich gelernt, dass die Frage „angestellt oder selbstständig“ selten am Vertrag hängt, sondern an der gelebten Praxis — wer Ort, Zeit und Werkzeug vorgibt, hat faktisch einen Arbeitnehmer, egal was oben auf dem Papier steht. Die Deutsche Rentenversicherung sieht das im Zweifel genauso, und ihre Statusfeststellung ist für kleine Betriebe schon lange ein Thema mit Nachzahlungsrisiko.

Ein Kompromiss mit Sollbruchstelle

So klar das Prinzip, so unscharf die Umsetzung. Im Gesetzgebungsverfahren wurde die ursprünglich geplante einheitliche EU-Kriterienliste gestrichen — jeder Mitgliedstaat legt selbst fest, wann die Vermutung greift. Kritiker nennen das einen faulen Kompromiss, und sie haben einen Punkt: Eine Richtlinie, die Rechtssicherheit schaffen soll, schiebt die schwierigste Frage einfach nach unten.

In Deutschland ist das besonders heikel, weil es hier seit Jahren an klaren Maßstäben für Scheinselbstständigkeit fehlt — und die Bundesregierung den Gesetzentwurf bis zur Frist im Dezember erst noch liefern muss. Mich stört an der ganzen Debatte vor allem eins: Zwischen einem ausgebeuteten Klickarbeiter und dem freien IT-Berater, der bewusst mehrere Auftraggeber hat und genau so leben will, liegen Welten. Eine Vermutung, die beide über einen Kamm schert, schützt die einen und gängelt die anderen. Wie fein die deutsche Umsetzung diese Grenze zieht, entscheidet am Ende mehr als der große Brüsseler Beschluss.