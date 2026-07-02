Rechenzentren fressen Strom, und mit jedem neuen KI-Modell fressen sie mehr davon. Die EU-Kommission wollte deshalb festschreiben, dass ein Server-Standort seinen Ökostrom auch dann bezieht, wenn er ihn tatsächlich verbraucht — und nicht bloß am Jahresende gegenrechnet. Nach anhaltendem Druck aus der Branche fällt genau diese Vorgabe nun weg.

Von stundengenau zurück zur Jahresbilanz

Der ursprüngliche Entwurf aus dem Frühjahr band den „grünen“ Nachweis an drei Bedingungen: Der eingekaufte Strom musste ungefähr zeitgleich zum Verbrauch erzeugt werden — auf 15-Minuten-Fenster genau —, in derselben Strompreiszone liegen und aus Anlagen stammen, die nicht älter als zehn Jahre sind. Der Gedanke dahinter ist nachvollziehbar: Nur so entsteht ein Anreiz, neue Wind- und Solarparks zu bauen, statt alte Herkunftsnachweise quer durch Europa hin- und herzuschieben.

Der überarbeitete Entwurf, über den Vertreter der Kommission und Energieexperten in dieser Woche beraten, streicht diese Kopplung. Übrig bleibt die reine Jahresbilanz: bilanziell grün, physikalisch aber egal, woher der Strom im Moment des Verbrauchs kommt. Zusätzlich sollen künftig Herkunftsnachweise aus Atomkraft mitzählen. Beschlossen ist das noch nicht — der Text ist ein Entwurf, keine geltende Regel.

Wer da Druck gemacht hat

Einem Bericht der Financial Times zufolge, den auch heise aufgegriffen hat, drängten unter anderem Amazon Web Services, Microsoft und der europäische Rechenzentrumsverband EUDCA auf die Streichung der strengen Auflagen. Parallel verlangen Frankreich und neun weitere Mitgliedstaaten, Atomkraft ausdrücklich als saubere Energie einzustufen — mit dem Argument der technologischen Neutralität, und mit erkennbarem Eigennutz für die atomstark aufgestellten Länder. Die Kommission sitzt zwischen ihren eigenen Klimazielen und dem Wunsch, im KI-Infrastruktur-Wettlauf mit den USA nicht abgehängt zu werden. Denselben Zielkonflikt trägt gerade auch Microsoft mit seinem vierten Rechenzentrum im Rheinischen Revier vor sich her.

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Wer wie ich seit Jahren Server bei Hostern mietet, kennt den Punkt aus dem Kleinen: Auf der Rechnung steht „100 Prozent Ökostrom“, dahinter steckt aber meist ein bilanzieller Zertifikatskauf, kein Kabel zum nächsten Windrad. Genau diese Trennung von Papier und Steckdose wollte die Kommission bei den ganz großen Verbrauchern schließen — und rückt jetzt wieder davon ab.

Was der grüne Stempel dann noch wert ist

Kritik kommt von der Initiative EnergyTag: Ohne lokalen, zeitgleich erzeugten Ökostrom könnten Rechenzentren am Ende die Nachfrage nach fossilem Gas nach oben treiben — mit Folgen für Strompreise und Versorgungssicherheit. Ein Blick in die Bilanzen stützt die Sorge. Amazons Emissionen stiegen 2025 um 16 Prozent auf 81 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalent, die Emissionen aus zugekauftem Strom sogar um 34 Prozent. Bei Google legten die Emissionen um 18 Prozent zu, der Stromverbrauch um 37 Prozent. An ihren Netto-null-Zielen halten beide fest — Amazon für 2040, Google für 2030.

Ein Label, das nur die Jahressumme abfragt, sagt nichts darüber, ob abends um acht wirklich Windstrom im Rack landet oder nebenan ein Gaskraftwerk hochfährt. Für mich ist das dann kein Nachhaltigkeitskriterium mehr, sondern eine Buchungsregel. Die strenge Fassung wäre unbequem und teuer geworden — vermutlich war sie genau deshalb die ehrlichere.