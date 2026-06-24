Vierzehn Jahre nach der letzten Fassung modernisiert die EU ihr Strafrecht gegen sexuellen Kindesmissbrauch — und schließt dabei Lücken, die das Netz erst aufgerissen hat. Unterhändler von Parlament und Rat haben sich auf eine umfassende digitale Überarbeitung der Richtlinie von 2011 verständigt. Mit dem umstrittenen Chatcontrol-Vorhaben hat das nichts zu tun: Hier geht es um Straftatbestände und Opferrechte, nicht um Chat-Scanner auf dem Smartphone.

Was neu strafbar wird

Der wohl schärfste Punkt: Schon das Bezahlen für den Zugang zu Livestreams, die Missbrauch zeigen, wird EU-weit erstmals unter Strafe gestellt. Das zielt direkt auf ein Geschäftsmodell, das sich im Darknet und auf verschlüsselten Plattformen eingerichtet hat. Neu ist auch ein eigener Tatbestand für Sextortion — Täter, die Minderjährigen mit der Veröffentlichung intimer Aufnahmen drohen, um Geld oder weiteres Material zu erpressen.

Dazu kommt der KI-Strang: Wer ein KI-System gezielt entwickelt, anpasst, besitzt oder verbreitet, um Missbrauchsmaterial oder entsprechende Deepfakes zu erzeugen, macht sich strafbar — bis zu zwei Jahre Haft. Ebenso erfasst werden erstmals digitale Anleitungen, die beschreiben, wie solches Material hergestellt wird. Den KI-Teil hatte das Parlament bereits mit der AI-Act-Novelle gegen sexualisierte Deepfakes vorgezeichnet; die Strafrechtsreform zieht jetzt nach. Für die schwersten Taten verlängert sich die Verjährung gestaffelt auf 15, 20 und bis zu 32 Jahre ab Volljährigkeit des Opfers. Garantiert werden außerdem kostenlose medizinische, psychologische und juristische Hilfe für Betroffene sowie eine Meldepflicht für berufsnahe Gruppen bei konkretem Verdacht.

Die Zahlen hinter der Eile

Warum der Druck? Die Meldungen über Online-Missbrauch sind von einer Million im Jahr 2010 auf über 23 Millionen im Jahr 2025 gestiegen — allein im vergangenen Jahr ging es um fast 62 Millionen Dateien. Cybergrooming, also das gezielte Anbahnen von Kontakt zu Kindern im Netz, hat sich laut den Verhandlern in fünf Jahren auf das Dreißigfache erhöht. Solche Zahlen erklären, warum die Reform die Tatbestände so weit ins Digitale zieht.

Vom Gesetz zur Durchsetzung

Ein Gesetz ist das eine, die Durchsetzung das andere. Im Tagesgeschäft sehe ich, wie automatisierte Missbrauchs-Meldungen heute schon bei kleinen Hostern ankommen — und wie oft sie danebenliegen. Erst kürzlich meldete das BKA harmlose Musikvideos als Missbrauchsmaterial, automatisiert und ungeprüft. Eine zusätzliche Meldepflicht verschärft genau diese Spannung: mehr Hinweise, mehr Druck — aber nicht automatisch mehr Treffgenauigkeit. Und das Bezahl-Verbot trifft Plattformen, die sich dem Zugriff gerade entziehen; strafbar ist die Tat dann, nachweisbar oft nicht.

Dass schon das Bezahlen strafbar wird, ist trotzdem der sinnvollste Hebel des Pakets — er setzt am Geld an, nicht erst am Bild danach. Ob die Richtlinie wirkt, entscheidet sich aber nicht in Brüssel. Die finale Abstimmung steht noch aus, und danach haben die Mitgliedstaaten drei Jahre Zeit für die Umsetzung in nationales Recht. Spätestens dann zeigt sich, ob Ermittler und Plattformen die schiere Menge überhaupt bewältigen können.