Europa redet seit Jahren über digitale Souveränität, übermächtige US-Modelle und die chinesische Aufholjagd — jetzt fließt zur Abwechslung Rechenzeit statt nur Förderbescheide. Die EU-Kommission hat das Konsortium mit dem Namen „Europa“ zum Sieger ihrer Frontier AI Grand Challenge gekürt. Der Preis ist kein Scheck, sondern Zugang zu bis zu 2,5 Prozent der gesamten EuroHPC-Rechenkapazität für ein Jahr. Daraus soll ein offenes KI-Modell mit mehr als 400 Milliarden Parametern entstehen, das alle 24 Amtssprachen der EU beherrscht.

Was die EU da genau vergeben hat

Federführend im Konsortium ist die italienische Firma Domyn. Die Ausschreibung verlangte ausdrücklich ein Modell jenseits der 400-Milliarden-Marke, gebaut auf effizienten, modularen Architekturen — genannt wird Mixture-of-Experts, bei der pro Anfrage nur ein Teil des Netzes rechnet statt das ganze Modell. Statt Fördergeld bekommt der Gewinner Rechenzeit auf den KI-optimierten EuroHPC-Supercomputern, dazu Dienste der europäischen „AI Factories“. Nvidia ist über die europäische Sovereign-AI-Initiative als Technikpartner mit an Bord. Das fertige Modell soll als Open Source erscheinen und damit Unternehmen, Forschung und Verwaltung in der EU zugänglich sein. Modelle dieser Größenordnung kamen bislang fast ausschließlich aus den USA und China.

Domyn ist kein Neuling — aber 400 Milliarden sind eine andere Liga

Vorzuweisen hat Domyn schon etwas: ein 263-Milliarden-Modell namens „Domyn-Large“, davor das größere „Colosseum-355B“ und das kleine „Italia-10B“, alle auf europäische Sprachen und die Vorgaben des AI Act ausgelegt. Der Sprung auf über 400 Milliarden Parameter ist trotzdem kein Maßstabswechsel nebenbei, sondern eine eigene Größenordnung an Daten, Training und Stromrechnung. In den Firmen, die ich betreue, läuft inzwischen das eine oder andere kleinere Open-Weight-Modell lokal oder auf europäischen Servern — bei mir auf Maschinen bei netcup und Hetzner, schon damit keine Kundendaten in einer US-Cloud landen. Ein selbst hostbares europäisches Modell auf Frontier-Niveau wäre für genau solche Fälle mehr als ein politisches Symbol.

Rechenzeit ist noch kein Modell

Gewonnen wurde ein Wettbewerb, kein fertiges Produkt. 2,5 Prozent der EuroHPC-Kapazität für ein Jahr klingen üppig, aber ein Training in dieser Dimension frisst genau solche Ressourcen — ob es reicht, zeigt erst das Ergebnis. Auch „open source“ ist bei KI-Modellen ein dehnbarer Begriff: herunterladbare Gewichte sind etwas anderes als offengelegte Trainingsdaten und eine wirklich freie Lizenz. Ein Modellname, ein Veröffentlichungstermin, eine Lizenzangabe — all das fehlt bisher. Solche Ankündigungen habe ich schon ein paarmal gesehen. Der Beweis steht erst, wenn jemand das fertige Modell herunterlädt und gegen GPT, Gemini und die chinesische Konkurrenz antreten lässt.