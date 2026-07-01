Der Nachthimmel gehört niemandem — und genau deshalb wird er gerade verplant. Die Europäische Südsternwarte (ESO) hat der US-Regulierungsbehörde FCC eine Studie vorgelegt, die die aktuellen Ausbaupläne für Satellitenkonstellationen als »existenzielle Bedrohung« für die bodengebundene optische Astronomie einstuft. In Summe sind mehr als 1,7 Millionen Satelliten beantragt oder angekündigt. Als noch handhabbar sieht die ESO höchstens 100.000 — die geplante Zahl liegt beim Siebzehnfachen.

Von 14.000 auf 1,7 Millionen

Seit 2019 ist die Zahl der aktiven Satelliten im Erdorbit auf über 14.000 gestiegen, gut zwei Drittel davon gehören zu SpaceX‘ Starlink. Dazu kommen rund 20.000 tote Objekte und Trümmerteile. Das ist der Stand heute. Die Pläne gehen weit darüber hinaus: Allein SpaceX hat bei der FCC eine Genehmigung für eine weitere Million Satelliten beantragt.

Ein zweiter Name taucht in der Studie auf, den bisher kaum jemand auf dem Zettel hatte — Reflect Orbital. Das Start-up will bis 2035 rund 50.000 verspiegelte Satelliten ins All bringen, die Sonnenlicht gezielt auf Solarparks am Boden umlenken. Sonnenstrom auch nach Sonnenuntergang, so das Versprechen. Für die Astronomie ist es der Albtraum: Spiegel sind dazu gebaut, hell zu sein.

Was am Teleskop ankommt

Genau die hellen Objekte sind das Problem. Die Reflect-Orbital-Spiegel wären im direkten Strahl viermal so hell wie der Vollmond, außerhalb des Strahls noch immer heller als die Venus. Die ESO rechnet vor, was das für ihr Very Large Telescope in Chile bedeutet: In den zwei Stunden nach Sonnenuntergang schrumpft das nutzbare Sichtfeld um 28 Prozent. Als Grenze, ab der ein Satellit die Beobachtung stört, nennen die Forscher eine scheinbare Helligkeit von 7,0 mag — viele der geplanten Objekte lägen darüber. Studienleiter Olivier Hainaut wird bei den Zahlen deutlich: »Natürlich wären mir 50.000 lieber«, sagt er über die von der ESO als Obergrenze genannten 100.000.

Ganz akademisch ist das nicht. Ich fotografiere selbst gern nachts, und schon heute zieht in fast jeder länger belichteten Aufnahme irgendein Satellit seine feine Spur durchs Bild — vor fünf Jahren war das die Ausnahme, heute rechne ich die Striche routinemäßig wieder heraus. In der Innenstadt von München, rechnet die ESO vor, wären am Ende hunderte dieser Satelliten zu sehen und kein einziger echter Stern mehr.

Wer setzt die Regeln im Orbit?

Der eigentliche Konflikt ist keiner der Technik, sondern der Zuständigkeit. Der niedrige Erdorbit ist eine Allmende: Er gehört allen und damit niemandem, und eine verbindliche internationale Obergrenze für Satelliten gibt es nicht. Deshalb landet die ESO-Studie ausgerechnet bei der FCC — der US-Behörde, die über SpaceX‘ Funkfrequenzen entscheidet und damit einen der wenigen realen Hebel in der Hand hält. Dass so ein Hebel greifen kann, hat zuletzt Brüssel gezeigt, als die EU Starlink das Satellitenspektrum streitig machte.

Ich habe wenig Hoffnung, dass ein einzelnes FCC-Verfahren eine Branche bremst, in der gerade Milliarden verbaut werden. Aber die Studie verschiebt wenigstens die Beweislast: Wer den Orbit vollstellt, muss künftig erklären, warum der freie Blick nach oben dafür geopfert wird. Den dunklen Nachthimmel gab es, seit Menschen nach oben schauen. Er wäre die erste Infrastruktur, die wir verlieren, ohne sie je gebaut zu haben.