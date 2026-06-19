Im Februar hat Epic ungewöhnlich offen eingeräumt, dass der eigene Spiele-Client in keinem guten Zustand ist — intern sei der Launcher „clunky“. Jetzt liefert das Unternehmen den Fahrplan dazu: eine Zwölf-Monats-Roadmap für den Epic Games Store, Kernstück ist ein von Grund auf neu gebauter Client namens „Launcher V2″. Ich greife die wöchentlichen Gratisspiele seit Jahren mit — gekauft und gespielt wird bei mir trotzdem auf Steam. Genau dieses Muster will Epic aufbrechen.

Launcher V2: Neubau statt Patch

Die wichtigste Ansage steckt unter der Haube. Epic baut den Launcher nicht weiter, sondern komplett neu. Laut Epic soll der Kaltstart im Schnitt rund fünfmal schneller laufen, das Zurückholen aus dem System-Tray im Schnitt etwa 6,5-mal. Unabhängige Messungen dazu gibt es noch nicht — der Umbau startet als geschlossene Beta, einen Veröffentlichungstermin nennt Epic nicht.

Wer den Epic-Client kennt, weiß, woher der Frust rührt: zähe Ladezeiten, eine träge Bibliothek, eine Oberfläche, die sich nie nach Spielen anfühlte, sondern nach Schaufenster. Ein schnellerer Start ist da kein Bonus, sondern das Nachholen von Grundfunktion.

Was vom Steam-Baukasten nachgereicht wird

Der Rest der Roadmap liest sich wie eine Liste dessen, was die Konkurrenz seit Jahren hat. Epic teilt die Umbauten in drei Phasen:

Phase 1: Umbau des Storefronts und private Beta des neuen Launchers, dazu Kleinigkeiten wie Patchnotes im Store, das Verschenken von Spielen über Regionsgrenzen hinweg, Vorab-Registrierung für Free-to-Play-Titel und eine personalisierte Startseite.

Umbau des Storefronts und private Beta des neuen Launchers, dazu Kleinigkeiten wie Patchnotes im Store, das Verschenken von Spielen über Regionsgrenzen hinweg, Vorab-Registrierung für Free-to-Play-Titel und eine personalisierte Startseite. Phase 2: von Nutzern geschriebene Reviews (bisher gibt es nur Sternebewertungen), Spielerprofile mit Avataren, eine bessere Suche — und der Großteil des Tempogewinns beim Launcher.

von Nutzern geschriebene Reviews (bisher gibt es nur Sternebewertungen), Spielerprofile mit Avataren, eine bessere Suche — und der Großteil des Tempogewinns beim Launcher. Phase 3: überarbeitete Benachrichtigungen, durchgängige Controller-Unterstützung, Schnittstellen für Drittanbieter-Daten und der Sprung auf weitere Plattformen.

Dazu kommen soziale Funktionen wie Chat und „Epic Parties“. Reviews, Profile, eine Bibliothek, die schnell lädt: Bei Steam gehört das seit einer halben Ewigkeit zum Standard. Epic sortiert hier nicht Extras ein, sondern füllt Lücken, die Spieler dem Store seit dem Start 2018 ankreiden.

Gratisspiele allein bewegen niemanden

Epic hat seit dem Start des Stores Milliarden in Exklusivtitel und wöchentliche Gratisspiele gesteckt, um Steam Marktanteile abzunehmen. Die Rechnung ging nur halb auf: Die Leute nehmen die geschenkten Spiele mit — und kaufen weiter dort, wo Bibliothek, Reviews und Community funktionieren. Dass Epic jetzt genau diese Basis nachbaut, ist das eigentliche Eingeständnis hinter der Roadmap.

Aus meiner Sicht ist die Richtung richtig — nur kommt sie spät, und bisher ist sie ein Versprechen. Eine Roadmap startet keinen Launcher; ein „von Grund auf neu“ muss erst ausgeliefert sein und im Alltag halten, bevor es zählt. Den Gegenbeweis tritt Epic an, wenn die Beta öffentlich wird. Bis dahin gilt für mich der alte Reflex: erst der Rollout, dann das Urteil.