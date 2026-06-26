Zweieinhalb Jahre nach dem Early-Access-Start hat Keen Games ein Datum gesetzt: Am 15. Oktober 2026 verlässt das Survival-RPG Enshrouded die frühe Spielphase und erscheint als Version 1.0 — und nicht nur auf dem PC. Die PlayStation 5 ist von Anfang an dabei. Nur Xbox-Spieler müssen sich länger gedulden.

Der Termin — und wer zum Start dabei ist

Das Frankfurter Studio Keen Games bringt Enshrouded am 15. Oktober 2026 aus dem Early Access. Am selben Tag startet die PS5-Fassung — für Konsolenspieler ist das der eigentliche Einstieg, denn bisher lief das Aufbau- und Überlebensspiel nur auf dem PC. Die Xbox-Series-Version fehlt zum Start: Sie folgt erst 2027.

Warum die Xbox-Fassung später kommt

Studiochef Jan Jöckel begründet die Verschiebung mit dem Anspruch, auf der Xbox erst das gewünschte „Qualitäts- und Leistungsniveau“ zu erreichen, bevor man veröffentlicht. Zwei Konsolen-Plattformen gleichzeitig sauber zu bedienen, habe sich als anspruchsvoller erwiesen als gedacht — gerade bei einem Spiel, das stark auf freies Bauen und das Verformen der Landschaft setzt. Nachvollziehbar: Wo Spieler ganze Täler umgraben und Festungen hochziehen, ist die Hardware-Optimierung kein Nebenschauplatz, sondern entscheidet über flüssiges Spielen. Ein konkreter Xbox-Termin steht noch aus.

Was 1.0 bringt — und was Enshrouded schon erreicht hat

Zum Abschluss legt Keen Games inhaltlich nach: drei neue Biome, zusätzliche Kreaturen und frische Ausrüstung sollen die Welt zur 1.0 erweitern. Die Bilanz aus dem Early Access kann sich sehen lassen. Seit dem Start am 24. Januar 2024 verkaufte sich Enshrouded in den ersten vier Tagen über eine Million Mal, bis Januar 2026 übersprang das Spiel die Marke von fünf Millionen. Beim Deutschen Computerspielpreis 2025 gewann es als bestes deutsches Spiel sowie in der Kategorie Innovation und Technologie.

Ich gehöre zu denen, die Early-Access-Titel bewusst links liegen lassen und auf die 1.0 warten — zu oft endet die „frühe Version“ in einer Dauerbaustelle, die nie fertig wird. Dass Enshrouded nach gut zweieinhalb Jahren tatsächlich einen Schlussstrich zieht, ist daher die eigentliche Nachricht. Ein angekündigtes Enddatum ist im Early-Access-Geschäft keine Selbstverständlichkeit, sondern die Ausnahme — und für ein Studio, das abliefert, das beste Argument, beim nächsten Mal wieder früh dabei zu sein.