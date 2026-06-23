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Energieeffizienzgesetz: Die Effizienz-Pflicht fürs Rechenzentrum gilt bald nur noch auf dem Papier

Eine geplante Novelle des Energieeffizienzgesetzes nimmt deutschen Rechenzentren einen Großteil der ab Juli geltenden Spar-Pflichten wieder ab: Die Effizienz muss vier Jahre lang nur noch auf dem Papier nachgewiesen werden. Kritiker sehen ein Geschenk an die großen Cloud-Konzerne.

Alexander Baumgärtner Veröffentlicht 23. Juni 2026 · in Wirtschaft & Recht
Reihen beleuchteter Serverschränke in einem Rechenzentrum

Das Energieeffizienzgesetz (EnEfG) sollte deutsche Rechenzentren ab Juli zu messbar sparsamerem Betrieb verpflichten. Jetzt liegt der Entwurf einer Novelle vor, der genau diese Vorgaben wieder lockert — kurz bevor sie überhaupt greifen. Die Branche atmet auf, Umweltverbände laufen Sturm.

Was die Novelle konkret lockert

Der zentrale Kennwert bleibt auf dem Papier stehen: Neue Rechenzentren sollen weiter einen PUE-Wert — das Verhältnis von Gesamtstromverbrauch zur reinen IT-Last — von höchstens 1,2 erreichen. Nur muss dieser Wert laut Entwurf vier Jahre lang nicht mehr im laufenden Betrieb gemessen, sondern bloß in der Auslegung der Anlage nachgewiesen werden. Ein Rechenzentrum kann also auf dem Reißbrett effizient sein und trotzdem verschwenderisch laufen, ohne dass das jemand kontrolliert.

Dazu kommt die eigentliche Entlastung: Die Leistungsschwelle, ab der ein Energie- oder Umweltmanagementsystem verpflichtend wird, steigt. Tausende Betriebe fallen damit ganz aus der Audit- und Nachweispflicht; die Bundesregierung rechnet laut heise online mit rund 760 Millionen Euro weniger Bürokratiekosten pro Jahr. Auch die Pflicht zur Abwärmenutzung wird entschärft — technisch vermeidbare Abwärme darf künftig leichter ungenutzt verpuffen. Und die Transparenz schrumpft: Umweltkennzahlen lassen sich als Geschäftsgeheimnis deklarieren, die Auskunftspflicht gegenüber Endkunden wird aufgeweicht.

Für meine eigene Handvoll Server bei netcup und Hetzner ändert das wenig; solche Co-Location-Footprints lagen ohnehin unter den Schwellen. Spürbar wird die Lockerung dort, wo es um zweistellige Megawatt geht — bei den großen Anbietern, deren Hallen gerade überall aus dem Boden wachsen.

Bürokratieabbau — oder Geschenk an die Hyperscaler?

Hinter dem Entwurf stehen vier SPD-geführte Ministerien — Wirtschaft, Digitales, Finanzen und Umwelt —, die monatelang um die Formulierung gerungen haben. Ihr Argument lautet Bürokratieabbau: Rund 2,9 Milliarden Euro an einmaligem Erfüllungsaufwand sollen wegfallen.

Die Umweltseite hält dagegen. AlgorithmWatch wirft der Novelle vor, sie verwässere den Klimaschutz und nütze vor allem Konzernen wie Google und Microsoft, während die Kosten an der Allgemeinheit hängen blieben. Das Umweltinstitut München nennt den Vorstoß „unverantwortlich“ und „geopolitisch kurzsichtig“ und rechnet vor, dass sich mit schnell rentablen Effizienzmaßnahmen rund 29 Milliarden Euro Energiekosten im Jahr einsparen ließen.

Pikant ist vor allem der Zeitpunkt. Während der Stromhunger der KI-Rechenzentren ganze Gaskraftwerke aus dem Boden stampfen lässt, nimmt Deutschland ausgerechnet jetzt den Druck von der Effizienz-Schraube.

Geplant ist nicht gemessen

Dass das EnEfG in seiner ersten Fassung zu grob geschnitten war, will ich gar nicht bestreiten — feste PUE-Grenzen für völlig unterschiedliche Lasten und Abwärme-Quoten ohne Wärmenetz in der Nähe, da war Nachbessern fällig. Der Vier-Jahre-Papiernachweis ist aber keine Vereinfachung, sondern ein Aussetzen: Wer Effizienz nur plant und nie nachmisst, verwaltet eine Kennzahl, statt Strom zu sparen. Entschieden ist ohnehin noch nichts — der Entwurf geht erst in die Verbändeanhörung, und in der Koalition ist man sich selbst uneins.

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◆ Über den Autor

Alexander Baumgärtner

Seit über 20 Jahren in der IT — mit allem, was dazugehört: abgestürzten Servern um zwei Uhr nachts, Migrationen, die laut Plan eine Stunde dauern sollten, und Kunden, die "schnell mal" eine neue Software brauchen. Hauptberuflich führe ich die ProMedia24, eine kleine IT-Firma in Wallenhorst bei Osnabrück. Auf Blogspan.net schreibe ich über IT-Themen, die mich interessieren oder wo ich glaube, dass jemand genauer hinschauen sollte: Server, Cloud, Sicherheit, KI, Hardware, gelegentlich auch Foto-Equipment oder Smarthome — wenn es technisch genug ist, landet es hier. Schreibstil: lieber konkret als geschwurbelt, gerne auch mal kritisch.