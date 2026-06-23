Das Energieeffizienzgesetz (EnEfG) sollte deutsche Rechenzentren ab Juli zu messbar sparsamerem Betrieb verpflichten. Jetzt liegt der Entwurf einer Novelle vor, der genau diese Vorgaben wieder lockert — kurz bevor sie überhaupt greifen. Die Branche atmet auf, Umweltverbände laufen Sturm.

Was die Novelle konkret lockert

Der zentrale Kennwert bleibt auf dem Papier stehen: Neue Rechenzentren sollen weiter einen PUE-Wert — das Verhältnis von Gesamtstromverbrauch zur reinen IT-Last — von höchstens 1,2 erreichen. Nur muss dieser Wert laut Entwurf vier Jahre lang nicht mehr im laufenden Betrieb gemessen, sondern bloß in der Auslegung der Anlage nachgewiesen werden. Ein Rechenzentrum kann also auf dem Reißbrett effizient sein und trotzdem verschwenderisch laufen, ohne dass das jemand kontrolliert.

Dazu kommt die eigentliche Entlastung: Die Leistungsschwelle, ab der ein Energie- oder Umweltmanagementsystem verpflichtend wird, steigt. Tausende Betriebe fallen damit ganz aus der Audit- und Nachweispflicht; die Bundesregierung rechnet laut heise online mit rund 760 Millionen Euro weniger Bürokratiekosten pro Jahr. Auch die Pflicht zur Abwärmenutzung wird entschärft — technisch vermeidbare Abwärme darf künftig leichter ungenutzt verpuffen. Und die Transparenz schrumpft: Umweltkennzahlen lassen sich als Geschäftsgeheimnis deklarieren, die Auskunftspflicht gegenüber Endkunden wird aufgeweicht.

Für meine eigene Handvoll Server bei netcup und Hetzner ändert das wenig; solche Co-Location-Footprints lagen ohnehin unter den Schwellen. Spürbar wird die Lockerung dort, wo es um zweistellige Megawatt geht — bei den großen Anbietern, deren Hallen gerade überall aus dem Boden wachsen.

Bürokratieabbau — oder Geschenk an die Hyperscaler?

Hinter dem Entwurf stehen vier SPD-geführte Ministerien — Wirtschaft, Digitales, Finanzen und Umwelt —, die monatelang um die Formulierung gerungen haben. Ihr Argument lautet Bürokratieabbau: Rund 2,9 Milliarden Euro an einmaligem Erfüllungsaufwand sollen wegfallen.

Die Umweltseite hält dagegen. AlgorithmWatch wirft der Novelle vor, sie verwässere den Klimaschutz und nütze vor allem Konzernen wie Google und Microsoft, während die Kosten an der Allgemeinheit hängen blieben. Das Umweltinstitut München nennt den Vorstoß „unverantwortlich“ und „geopolitisch kurzsichtig“ und rechnet vor, dass sich mit schnell rentablen Effizienzmaßnahmen rund 29 Milliarden Euro Energiekosten im Jahr einsparen ließen.

Pikant ist vor allem der Zeitpunkt. Während der Stromhunger der KI-Rechenzentren ganze Gaskraftwerke aus dem Boden stampfen lässt, nimmt Deutschland ausgerechnet jetzt den Druck von der Effizienz-Schraube.

Geplant ist nicht gemessen

Dass das EnEfG in seiner ersten Fassung zu grob geschnitten war, will ich gar nicht bestreiten — feste PUE-Grenzen für völlig unterschiedliche Lasten und Abwärme-Quoten ohne Wärmenetz in der Nähe, da war Nachbessern fällig. Der Vier-Jahre-Papiernachweis ist aber keine Vereinfachung, sondern ein Aussetzen: Wer Effizienz nur plant und nie nachmisst, verwaltet eine Kennzahl, statt Strom zu sparen. Entschieden ist ohnehin noch nichts — der Entwurf geht erst in die Verbändeanhörung, und in der Koalition ist man sich selbst uneins.