Wer in diesem Sommer aus einem Land außerhalb der EU nach Europa einreist, bekommt an der Grenze kein Stempelkissen mehr zu sehen, sondern eine Kamera und ein Lesegerät für Fingerabdrücke. Seit dem 10. April läuft an den Schengen-Außengrenzen das Entry/Exit-System, kurz EES — und pünktlich zum Beginn der Reisesaison stehen die Schlangen wieder. Golem berichtet von Technikproblemen und Wartezeiten an mehreren Übergängen. Der Ärger liegt aber weniger an einzelnen Pannen als am Konzept.

Vom Stempel zum Fingerabdruck: was EES erfasst

EES ersetzt den handgesetzten Passstempel für Reisende aus Drittstaaten — also alle, die nicht EU-Bürger sind und sich höchstens 90 Tage innerhalb von 180 Tagen im Schengen-Raum aufhalten. Statt eines Stempels landet bei der ersten Einreise ein biometrischer Datensatz in einer zentralen Datenbank. Erfasst werden:

ein Gesichtsbild,

Fingerabdrücke,

die Passdaten,

jede einzelne Ein- und Ausreise mit Datum und Ort.

Offizielles Ziel ist die lückenlose Kontrolle der Aufenthaltsfristen: Wer überzieht, soll automatisch auffallen. 29 Länder machen mit, darunter alle großen Reiseziele. So weit die Theorie. In der Praxis hängt die ganze Konstruktion an einem Detail, das auf keiner Präsentationsfolie auftaucht — der Zeit pro Person.

90 Sekunden, die sich zu Stunden summieren

Eine Passkontrolle dauerte früher im Schnitt 20 bis 25 Sekunden. Mit Fingerabdruck und Gesichtserfassung sind es selbst bei reibungslosem Ablauf rund 90 Sekunden — etwa das Vierfache. Bei einem vollbesetzten Langstreckenflug, der zeitgleich mit zwei weiteren am Schalter ankommt, rechnet sich das schnell hoch. An Flughäfen in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Belgien und Griechenland wurden zu Stoßzeiten Wartezeiten von bis zu drei Stunden gemeldet; Betreiber aus 15 Ländern berichteten von Störungen.

Wie hart das im Einzelfall trifft, zeigte kurz nach dem Start eine Szene in Mailand-Linate: Von 156 gebuchten Passagieren eines Easyjet-Flugs nach Manchester schafften es nur 34 an Bord, der Rest blieb am Gate zurück. Eine Familie zahlte 1.838 Euro für die Umbuchung und kam einen Tag später an. Der Branchenverband Airlines for Europe sprach von einem „systemischen Versagen“ und forderte, EES bis zum Ende des Sommers ganz oder teilweise auszusetzen. Einer Erhebung aus der Reisebranche zufolge hatte mehr als die Hälfte der Befragten vorher noch nie von EES gehört — und bei dauerhaften Wartezeiten von drei bis vier Stunden würde rund ein Drittel der Fernreisenden aus Märkten wie den USA, Kanada oder Großbritannien eine Europa-Reise überdenken.

Großprojekt-Folie trifft Grenzkontrolle

Dieses Muster kenne ich aus zwanzig Jahren IT, nur eine Nummer kleiner: Eine Umstellung, die im Plan eine Stunde dauern soll, frisst in der Produktion einen halben Tag — weil niemand den realen Durchsatz unter Last getestet hat. Genau das passiert hier im großen Maßstab. Die Biometrie-Erfassung funktioniert technisch, das bestreitet niemand. Es fehlt schlicht die Kapazität, sie an einem Ferienfreitag durch zehntausende Reisende gleichzeitig zu schieben. Wer mit Familie verreist, plant solche Puffer inzwischen ein — ich jedenfalls so selbstverständlich wie früher die Extra-Stunde fürs Einchecken.

Bleibt der Teil, über den im Reisechaos kaum jemand spricht. Am Ende entsteht eine zentrale Sammlung mit den Gesichtsbildern und Fingerabdrücken von Millionen Einreisenden. Die EU rüstet ihre Außengrenze seit Jahren technisch auf — Finnlands autonomes Grenzboot war ein anderer Baustein desselben Trends. Ein solcher Datenbestand ist nützlich für die Fahndung und ein lohnendes Ziel zugleich; einmal angelegt, verschwindet er nicht wieder. Die Schlangen am Flughafen lösen sich nach der Reisesaison auf. Die Datenbank dahinter bleibt.