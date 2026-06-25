Eine Nachricht im Teams-Chat, angeblich von der eigenen IT-Abteilung: Das Spamfilter-Update müsse dringend eingespielt werden, der Link sei schon dabei. Wer einmal in einer Firma ohne festes Helpdesk gearbeitet hat, kennt dieses Muster — und genau darauf baut eine Schadsoftware, die die Sicherheitsfirma Zscaler ThreatLabz auf den Namen Edgecution getauft hat. Das Unangenehme daran: Sie missbraucht keine Sicherheitslücke, sondern eine vollkommen legitime Funktion von Microsoft Edge.

Der Köder kommt über Microsoft Teams

Hinter Edgecution steckt laut Zscaler ein Initial Access Broker — ein Dienstleister, der sich Zugänge verschafft und an Erpresserbanden weiterreicht, hier an die Gruppe hinter der Ransomware Payouts King. Der Einstieg ist reine Täuschung. Die Angreifer geben sich im Teams-Chat als IT-Support aus und lotsen das Opfer auf eine gefälschte Seite namens „Outlook Updates Management Console“.

Dort warten gleich drei Wege auf den Rechner: ein verschleiertes AutoHotKey-Skript samt echter AutoHotKey-Datei, ein verschlüsseltes ZIP-Archiv, dem die „PK“-Signatur am Dateianfang entfernt wurde, damit Schutzprogramme es nicht als Archiv erkennen, und ein Batch- oder PowerShell-Befehl, der direkt in die Zwischenablage kopiert wird. In kleinen Betrieben, in denen ich selbst regelmäßig für „mal eben die IT“ gehalten werde, sitzt diese Masche besonders locker — wo niemand fest fürs Helpdesk zuständig ist, klickt man den vermeintlichen Kollegen schneller durch, als einem lieb ist. Dieselbe Schwachstelle Mensch hat zuletzt auch die Gruppe Scattered Spider systematisch ausgenutzt.

Warum Native Messaging der eigentliche Trick ist

Ist das Paket einmal entpackt, legt ein Skript im Edge-Benutzerprofil ein Verzeichnis an, entpackt eine mitgelieferte Python-3.13.3-Umgebung und zwei Ordner — „extension“ und „native“. Ein Eintrag in der Registry unter HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Edge hält den Schlüssel, mit dem der Schadcode seine Zeichenketten entschlüsselt. Eine geplante Aufgabe startet anschließend Edge im Hintergrund: mit dem Parameter --load-extension und im Headless-Modus, also komplett unsichtbar für den Nutzer.

Der Clou ist die Brücke nach draußen. Die Erweiterung selbst funkt über WebSocket-Verbindungen zu Servern bei Amazon CloudFront. Für alles, was eine normale Browser-Erweiterung nicht darf — Dateien lesen, Befehle ausführen, beliebigen Code starten — nutzt sie Native Messaging. Diese Chrome-Funktion ist von Haus aus dafür gedacht, dass Erweiterungen mit echten Desktop-Programmen außerhalb der Browser-Sandbox sprechen können. Edgecution leitet seine Befehle genau darüber an einen Python-Backdoor weiter, der dann mit den Rechten des angemeldeten Nutzers Systemdaten sammelt, im Dateisystem stöbert und Code ausführt. Die Erweiterung ist nur der Bote, die eigentliche Arbeit erledigt der Python-Teil.

Dagegen hilft kein Patch

Damit liegt das eigentliche Problem auf dem Tisch. Es gibt hier keine CVE-Nummer und kein Sicherheitsupdate, das die Lücke schließt — weil es keine Lücke ist. Native Messaging funktioniert exakt so, wie es dokumentiert ist. Microsoft kann den Mechanismus nicht einfach abschalten, ohne sämtliche legitimen Erweiterungen mitzureißen, die ihn brauchen.

Wirksam ist nur die organisatorische Seite. Über Gruppenrichtlinien lässt sich das Nachladen ungeprüfter Erweiterungen samt Entwicklermodus unterbinden, und die Liste erlaubter Native-Messaging-Hosts gehört in verwalteten Umgebungen eng gezurrt. Den größten Hebel hat aber, wer den ersten Schritt verhindert — die gefälschte Teams-Nachricht. Solange ein angeblicher IT-Kollege per Chat zum „dringenden Update“ drängen kann und niemand stutzig wird, ist die raffinierteste Technik dahinter fast nebensächlich.