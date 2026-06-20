Ab Juli 2026 lässt sich Microsoft Edge auch mit einem Google-Konto anmelden — Lesezeichen, Passwörter und Erweiterungen werden dann ohne Microsoft-Konto synchronisiert. Für einen Browser, der seine Nutzer jahrelang zur Microsoft-Anmeldung geschoben hat, ist das eine bemerkenswerte Kehrtwende. Und sie wirft sofort die größere Frage auf: Macht Windows 11 das irgendwann auch mit?

Was sich konkret ändert

In der aktuellen Beta 150 taucht im Profil-Menü und auf dem Anmeldebildschirm ein neuer Abschnitt auf, über den sich statt des Microsoft-Kontos ein Google-Konto verbinden lässt. Synchronisiert werden darüber Lesezeichen, gespeicherte Passwörter, Erweiterungen und weitere Profildaten — bisher war das dem Microsoft-Konto vorbehalten. Die breite Freigabe plant Microsoft als kontrollierten Rollout im Juli, für Windows und macOS.

Vollständig festgelegt ist der Umfang noch nicht. Welche Sync-Kategorien ein Google-Profil am Ende wirklich abdeckt — Passwörter, Verlauf, Einstellungen, Erweiterungen —, lässt Microsoft bislang offen; wer früh wechselt, sollte das vorher prüfen, statt Chrome-gleiche Kontinuität vorauszusetzen. Für verwaltete Umgebungen gibt es eine Bremse: Über die Richtlinie NonMicrosoftAccountSignInEnabled können Administratoren die Google-Anmeldung gezielt abschalten. Sinnvoll, denn in einer Firma mit zentralem Identity-Management will niemand, dass Profildaten still an einem privaten Google-Konto hängen.

Gut sechs Jahre Konto-Zwang — und der Grund für die Öffnung

Seit dem Start des Chromium-Edge Anfang 2020 lief die geräteübergreifende Synchronisierung nur über ein Microsoft-Konto, flankiert von Anmelde-Dialogen, die sich gern mehrfach in Erinnerung brachten. Dass derselbe Hersteller jetzt ausgerechnet das Google-Login einbaut, hat einen nüchternen Grund: Chrome dominiert den Markt, und die größte Hürde beim Wechsel sind die eigenen Passwörter und Lesezeichen. Wer die ohne neues Konto mitnehmen kann, wechselt eher.

Ich habe in den letzten Jahren genug Rechner neu aufgesetzt, um den Reflex zu kennen: Erst will das System eine Microsoft-Anmeldung, dann der Browser, und zwischendurch fragt noch ein Dialog, ob man sich nicht „für das beste Erlebnis“ anmelden möchte. Dass diese Kette an einer Stelle aufbricht, ist überfällig — und wenn Microsoft mal etwas in die richtige Richtung dreht, darf man das auch so sagen.

An den großen Linien im Browser-Markt ändert das Detail wenig: Chrome liegt uneinholbar vorn, Firefox kämpft mit unter vier Prozent ums Überleben, und Edge hängt trotz Windows-Bonus hinterher. Genau dieser Rückstand erklärt, warum Microsoft die Tür Richtung Google jetzt aufmacht, wie unter anderem ComputerBase berichtet.

Windows 11 als eigentlicher Prüfstein

Der Schritt passt in ein Muster: Microsoft lockert die Bindung an das eigene Konto zuletzt an mehreren Stellen, und prompt steht die Frage im Raum, ob Windows 11 als Nächstes dran ist. Beim Betriebssystem sitzt der Konto-Zwang allerdings deutlich tiefer — die Einrichtung von Windows 11 Home drängt seit Längerem zur Online-Anmeldung, und die bekannten Umwege für ein lokales Konto hat Microsoft nach und nach dichtgemacht. Bestätigt ist hier nichts; es ist vorerst eine naheliegende Vermutung, kein Fahrplan.

Und da liegt der Unterschied. Ein zweiter Login-Knopf im Browser kostet Microsoft fast nichts und bringt im besten Fall Marktanteile gegen Chrome. Den Konto-Zwang im Windows-Setup aufzugeben, würde echtes Terrain räumen: Telemetrie, OneDrive und die Microsoft-365-Anbindung hängen daran. Solange das „könnte folgen“ im Konjunktiv bleibt, bleibe ich vorsichtig — überzeugt bin ich erst, wenn das lokale Konto im Setup wieder ein gleichwertiger Klick ist und kein versteckter Trick.