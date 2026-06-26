Wer DuckDuckGo in den vergangenen Tagen nach dem Gesundheitszustand von Donald Trump fragte, bekam von der KI-Antwortfunktion eine erstaunliche Auskunft: Der US-Präsident sei Anfang Juni an Tollwut gestorben — angesteckt von Vizepräsident JD Vance, der ihn gebissen und sich selbst infiziert habe. Beide sind quicklebendig. Die Geschichte ist frei erfunden, und trotzdem reichte die Suchmaschine sie tagelang mit seriös wirkenden Quellenangaben als Tatsache durch.

Ein Forum, das KI mit Absicht vergiftet

Hinter der Falschmeldung steckt kein Hackerangriff, sondern ein Witz mit Methode. Auf dem Subreddit r/poisonai sammeln sich rund 45.000 Mitglieder, die gezielt absurden Unfug ins Netz kippen — einzig, um zu testen, was KI-Modelle davon aufsaugen. Dort wachsen Häuser aus gegossenen Ziegelsteinen, und Blauwale sind in Wahrheit orange. Die Tollwut-Saga rund um Trump, Vance und einen angeblichen Rat von Robert F. Kennedy Jr., sich zwecks „Superkräften“ mit Tollwut zu infizieren, stammt aus genau diesem Umfeld.

Vom Insider-Gag zur zitierten Quelle

Damit aus Reddit-Quatsch eine KI-Antwort wird, braucht es einen Verstärker — und den liefern sogenannte Pink-Slime-Seiten: automatisch zusammengeschriebene Pseudo-Nachrichtenportale, die wie echte Lokalmedien aussehen. Sie griffen den Unsinn auf und gossen ihn in artikelförmige Texte, auf die sich die KI-Suche dann als „Beleg“ stützte. Am Ende zitierte die KI-Suche ihre eigene, aus Müll destillierte Quellenkette. Genau dieses Muster — Trainings- oder Suchdaten gezielt mit Falschem fluten — heißt Data Poisoning; in betrügerischer Absicht hat es zuletzt Fake-Shops über ChatGPT-Empfehlungen nach oben gespült.

Ich habe in zwanzig Jahren reichlich Suchmaschinen-Tricks kommen und gehen sehen, von Linkfarmen über Keyword-Stuffing bis zu gekauften Backlinks. Neu ist die Richtung: Nicht mehr der Google-Algorithmus wird ausgetrickst, sondern die KI, die ihn ablösen soll — und die hat kein Gespür für Wahrheit, sie gewichtet Häufigkeit und Verlinkung.

DuckDuckGos Pflaster — und Braves bequeme Ausrede

DuckDuckGo reagierte schnell und schaltete die KI-Antwort für genau diese Suchanfragen ab; technische Verbesserungen wurden angekündigt. Das ist ein Pflaster, kein Heilmittel — gestopft wird die eine Schlagzeile, nicht das Einfallstor. Bemerkenswerter ist die Reaktion von Brave: Suchmaschinen seien „keine Wahrheitsorakel“, Nutzer müssten selbst mitdenken. Im Grundsatz stimmt das. Nur klingt der Satz hohl, wenn man die generierte Antwort als fett gesetzte Faktenbox über alle echten Treffer stellt — und damit genau den Eindruck erweckt, hier spreche eine Instanz, die es wissen muss.

Auffällig ist weniger die alberne Schlagzeile als die Leichtigkeit, mit der sie entstand: ein paar koordinierte Spaßvögel, eine Handvoll KI-Müllseiten — und die „KI-Antwort“ kippt. Bei einem erfundenen Promi-Tod ist das ein Lacher. Bei der nächsten Frage nach einer Medikamenten-Dosis, einer Wahlprognose oder einem Aktienkurs nicht mehr — und niemand garantiert, dass r/poisonai beim nächsten Mal nur Tollwut im Sinn hat.