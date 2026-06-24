Wer in den letzten Monaten ein RAM-Upgrade kaufen wollte, hat den Preisschock schon hinter sich. Lenovo hat jetzt auf der Supercomputing-Messe ISC 2026 ausgesprochen, was die Branche ungern laut sagt: Bei den Speicherpreisen wird es „nie mehr wie letztes Jahr“. Vorgebracht wurde der Satz mit einem Lachen — die Botschaft dahinter ist trotzdem ernst.

„Nie mehr wie letztes Jahr“ — und das ist keine Übertreibung

Lenovos Aussage bezieht sich grob auf die nächsten fünf Jahre. Neue Fertigungskapazität soll zwar ab 2028 ans Netz gehen, ein „neues Normal“ hält der Hersteller aber frühestens ab 2030 für möglich — und dann auf einem deutlich höheren Niveau als 2024 oder 2025. Übersetzt: Die DRAM-Preise fallen nicht auf das alte Niveau zurück, selbst wenn mehr produziert wird. Sie steigen höchstens langsamer, von oben.

Das ist deshalb bemerkenswert, weil RAM über Jahre der Posten war, den man beim Aufrüsten kaum gespürt hat. Diese Zeit ist vorbei.

Die KI frisst die Wafer

Der Grund steht nicht in einer Marketingfolie, sondern in der Fertigungslogik. Samsung, SK Hynix und Micron können denselben Wafer entweder zu normalem DDR5 verarbeiten oder zu HBM — dem gestapelten Hochgeschwindigkeitsspeicher, der neben jeder KI-Beschleuniger-GPU sitzt. Pro Wafer bringt HBM je nach Rechnung das Drei- bis Fünffache an Umsatz. Welche Variante ein gewinnorientierter Konzern bevorzugt, muss man niemandem erklären.

Die Folgen sind konkret: SK Hynix meldete schon im Oktober, die Kapazitäten für 2026 seien faktisch ausverkauft. Micron hat sich aus dem Consumer-Speichergeschäft ganz zurückgezogen und bedient nur noch Enterprise- und KI-Kunden. Bei den Vertragspreisen für DDR5 hat sich das längst niedergeschlagen — Marktdaten zufolge haben sie sich binnen eines Jahres ungefähr verdoppelt. Ein Analysten-Bild bringt die Knappheit auf den Punkt: Jeder produzierte KI-Chip kostet rechnerisch die Kapazität für rund drei normale PC-Speicherchips.

Was das für alle bedeutet, die Hardware kaufen

In meinen Beschaffungsangeboten ist der RAM-Posten der einzige, der sich in den letzten zwölf Monaten spürbar nach oben bewegt hat — bei Server-Konfigurationen mit viel Speicher fällt das sofort auf, beim privaten Aufrüsten genauso. Wer heute ein System plant, sollte den Arbeitsspeicher nicht mehr als die billige Stellschraube behandeln, die er lange war.

Für GPU-Server kommt erschwerend hinzu, dass moderne Plattformen den Hunger selbst antreiben: Neue 16-Kanal-Systeme verlangen ab Werk gern ein Terabyte RAM pro Doppelsockel, eine Nvidia-GB200-Konfiguration kommt auf rund ein Terabyte kombinierten Speicher. Mehr Kanäle, mehr Bestückung, höhere Preise pro Riegel — drei Kostentreiber, die in dieselbe Richtung zeigen.

Die ehrlichste Aussage der ganzen Messe war dieses Lachen bei „nie mehr wie letztes Jahr“. Es markiert den Punkt, an dem sich der Markt nicht vorübergehend verspannt hat, sondern dauerhaft umgebaut wurde — weg vom billigen Massenspeicher, hin zu dem, was die KI-Rechenzentren zahlen können. Für jeden, der nicht fürs Rechenzentrum einkauft, heißt das: kalkulieren, bevor man bestellt, und nicht auf ein Schnäppchen warten, das nicht mehr kommt.