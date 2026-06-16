Ransomware-Gruppen tarnen ihren C2-Traffic seit Jahren in legitimen Cloud-Diensten — die Frage ist meist nur, welcher als nächstes dran ist. Jetzt ist es Microsoft Teams. Sicherheitsforscher haben mit Backdoor.Turn einen Go-basierten Trojaner dokumentiert, der Command-and-Control-Verbindungen durch die TURN-Relay-Server von Teams leitet und den Traffic dabei als reguläre Teams-Kommunikation tarnt. Es ist die erste bekannte Malware, die diesen Weg nutzt.

Wie Backdoor.Turn die Teams-Infrastruktur missbraucht

Den bekannten Fall beobachteten Forscher im Dezember 2025 bei einem großen US-Dienstleistungsunternehmen. Einstiegspunkt war laut Analyse wahrscheinlich eine Schwachstelle in einem SQL- oder MSSQL-Server. Von dort setzten die Angreifer auf DLL-Sideloading über legitime VirtualBox- und DbgView-Executables sowie auf BYOVD — das Einschleusen verwundbarer legitimer Treiber, um Sicherheitssoftware auszuhebeln. Drei CVEs kamen dabei zum Einsatz: CVE-2023-52271 (Topaz-Antifraud-Treiber), CVE-2025-61155 (Spieletreiber aus Tower of Fantasy) und CVE-2025-1055 (K7-Security-Treiber) — dass ausgerechnet ein Antifraud- und ein Security-Treiber als Angriffswerkzeug enden, hat eine gewisse Ironie. Ergänzend wurde ABYSSWORKER eingesetzt, ein benutzerdefinierter Treiber, der sich als legitimer Palo-Alto-Treiber tarnte, sowie die Windows-Gruppenrichtlinie LimitBlankPasswordUse für Persistenz missbraucht.

Den C2-Kanal baut Backdoor.Turn über anonyme Teams-Visitor-Tokens auf. Die stehen ohne Authentifizierung zur Verfügung, da externe Besucher per Design an Teams-Besprechungen teilnehmen können. Der Trojaner verbindet sich damit durch die TURN/STUN-Relay-Infrastruktur von Microsoft Teams zum Angreifer-Server — für Netzwerk-Monitoring sieht das aus wie normaler Teams-WebRTC-Traffic.

Warum Blockieren keine Option ist — und was trotzdem hilft

TURN-Protokolle sind für Teams‘ Sprach- und Videofunktionen fundamental: Sie ermöglichen NAT-Traversal, also Verbindungen auch hinter Firewalls und Unternehmens-Routern. Microsoft veröffentlicht eine umfangreiche Liste von Endpunkten, die für Teams freigegeben sein müssen — diese komplett zu sperren würde Teams selbst außer Gefecht setzen. In den meisten Unternehmensumgebungen ist das schlicht keine reale Abwehr-Option.

Was bleibt, sind Endpoint-basierte Erkennungsansätze. Indicators of Compromise wurden veröffentlicht; der Schwerpunkt liegt auf den spezifischen BYOVD-Treibern und den DLL-Sideloading-Mustern. DragonForce hat in diesem Angriff konsequent mehrere Evasion-Ebenen kombiniert: BYOVD, Living-off-the-Land-Techniken und nun die Relay-Infrastruktur als verdeckter C2-Kanal.

Dass Angreifer legitime Cloud-Dienste für C2-Kommunikation missbrauchen — OneDrive, Google Drive, Slack — ist kein neues Muster. Neu ist, dass hier nicht die Anwendungsebene, sondern die Transport-Infrastruktur selbst als Kanal dient. Wer Netzwerk-Traffic von Microsoft-Servern generell als harmlos einstuft, hat eine Angriffsfläche übersehen, die sich mit Backdoor.Turn nun konkret ausnutzen lässt — Endpoint-Schutz und verhaltensbasierte Erkennung sind damit die zuverlässigere Verteidigungslinie.