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Backdoor.Turn: DragonForce versteckt C2-Traffic in Microsoft-Teams-Infrastruktur

Sicherheitsforscher haben Backdoor.Turn dokumentiert, den ersten bekannten Schadcode, der Microsoft-Teams-TURN-Server für Command-and-Control-Verbindungen missbraucht: Der Go-Trojaner tarnt seinen Datenverkehr als legitimen Teams-Traffic und macht klassische Netzwerkfilterung wirkungslos.

Alexander Baumgärtner Veröffentlicht 16. Juni 2026 · in Cloud & Sicherheit
Person mit Kopfhörern vor mehreren Monitoren mit Code — Symbol für Cyberangriff und Sicherheitsforschung

Ransomware-Gruppen tarnen ihren C2-Traffic seit Jahren in legitimen Cloud-Diensten — die Frage ist meist nur, welcher als nächstes dran ist. Jetzt ist es Microsoft Teams. Sicherheitsforscher haben mit Backdoor.Turn einen Go-basierten Trojaner dokumentiert, der Command-and-Control-Verbindungen durch die TURN-Relay-Server von Teams leitet und den Traffic dabei als reguläre Teams-Kommunikation tarnt. Es ist die erste bekannte Malware, die diesen Weg nutzt.

Wie Backdoor.Turn die Teams-Infrastruktur missbraucht

Den bekannten Fall beobachteten Forscher im Dezember 2025 bei einem großen US-Dienstleistungsunternehmen. Einstiegspunkt war laut Analyse wahrscheinlich eine Schwachstelle in einem SQL- oder MSSQL-Server. Von dort setzten die Angreifer auf DLL-Sideloading über legitime VirtualBox- und DbgView-Executables sowie auf BYOVD — das Einschleusen verwundbarer legitimer Treiber, um Sicherheitssoftware auszuhebeln. Drei CVEs kamen dabei zum Einsatz: CVE-2023-52271 (Topaz-Antifraud-Treiber), CVE-2025-61155 (Spieletreiber aus Tower of Fantasy) und CVE-2025-1055 (K7-Security-Treiber) — dass ausgerechnet ein Antifraud- und ein Security-Treiber als Angriffswerkzeug enden, hat eine gewisse Ironie. Ergänzend wurde ABYSSWORKER eingesetzt, ein benutzerdefinierter Treiber, der sich als legitimer Palo-Alto-Treiber tarnte, sowie die Windows-Gruppenrichtlinie LimitBlankPasswordUse für Persistenz missbraucht.

Den C2-Kanal baut Backdoor.Turn über anonyme Teams-Visitor-Tokens auf. Die stehen ohne Authentifizierung zur Verfügung, da externe Besucher per Design an Teams-Besprechungen teilnehmen können. Der Trojaner verbindet sich damit durch die TURN/STUN-Relay-Infrastruktur von Microsoft Teams zum Angreifer-Server — für Netzwerk-Monitoring sieht das aus wie normaler Teams-WebRTC-Traffic.

Warum Blockieren keine Option ist — und was trotzdem hilft

TURN-Protokolle sind für Teams‘ Sprach- und Videofunktionen fundamental: Sie ermöglichen NAT-Traversal, also Verbindungen auch hinter Firewalls und Unternehmens-Routern. Microsoft veröffentlicht eine umfangreiche Liste von Endpunkten, die für Teams freigegeben sein müssen — diese komplett zu sperren würde Teams selbst außer Gefecht setzen. In den meisten Unternehmensumgebungen ist das schlicht keine reale Abwehr-Option.

Was bleibt, sind Endpoint-basierte Erkennungsansätze. Indicators of Compromise wurden veröffentlicht; der Schwerpunkt liegt auf den spezifischen BYOVD-Treibern und den DLL-Sideloading-Mustern. DragonForce hat in diesem Angriff konsequent mehrere Evasion-Ebenen kombiniert: BYOVD, Living-off-the-Land-Techniken und nun die Relay-Infrastruktur als verdeckter C2-Kanal.

Dass Angreifer legitime Cloud-Dienste für C2-Kommunikation missbrauchen — OneDrive, Google Drive, Slack — ist kein neues Muster. Neu ist, dass hier nicht die Anwendungsebene, sondern die Transport-Infrastruktur selbst als Kanal dient. Wer Netzwerk-Traffic von Microsoft-Servern generell als harmlos einstuft, hat eine Angriffsfläche übersehen, die sich mit Backdoor.Turn nun konkret ausnutzen lässt — Endpoint-Schutz und verhaltensbasierte Erkennung sind damit die zuverlässigere Verteidigungslinie.

BYOVD DragonForce Microsoft Teams Ransomware Sicherheitslücken

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◆ Über den Autor

Alexander Baumgärtner

Seit über 20 Jahren in der IT — mit allem, was dazugehört: abgestürzten Servern um zwei Uhr nachts, Migrationen, die laut Plan eine Stunde dauern sollten, und Kunden, die "schnell mal" eine neue Software brauchen. Hauptberuflich führe ich die ProMedia24, eine kleine IT-Firma in Wallenhorst bei Osnabrück. Auf Blogspan.net schreibe ich über IT-Themen, die mich interessieren oder wo ich glaube, dass jemand genauer hinschauen sollte: Server, Cloud, Sicherheit, KI, Hardware, gelegentlich auch Foto-Equipment oder Smarthome — wenn es technisch genug ist, landet es hier. Schreibstil: lieber konkret als geschwurbelt, gerne auch mal kritisch.