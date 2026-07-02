Wer online einen Arzttermin bucht, filtert nach «gesetzlich versichert» und rechnet danach mit Kassenterminen – nicht mit einer Rechnung. Genau diese Erwartung hat der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) beim Marktführer Doctolib überprüft. Das Ergebnis ist ernüchternd: Der Filter hält längst nicht, was er verspricht.

Jeder dritte Termin führte zur Kasse – der eigenen

Für den Marktcheck haben die Tester vom 19. bis 21. Mai 2026 insgesamt 37 Praxen aus Dermatologie und Gynäkologie in Berlin und Hamburg untersucht und dabei 349 einzelne Termintypen ausgewertet. Bei mehr als einem Drittel tauchte trotz gesetztem Kassenfilter ein Hinweis auf eine Selbstzahlerleistung auf. In der Hautheilkunde war es besonders dick: Über drei Viertel der geprüften Termine kamen mit einer Selbstzahler-Kennzeichnung, und die Hautkrebs-Vorsorge stand vielerorts ausschließlich als kostenpflichtige Variante bereit – obwohl gesetzlich Versicherte ab einem bestimmten Alter Anspruch auf das Screening haben.

37 Praxen (Dermatologie, Gynäkologie) in Berlin und Hamburg, geprüft vom 19. bis 21. Mai 2026

349 ausgewertete Termintypen

mehr als ein Drittel mit Selbstzahler-Hinweis trotz aktivem Kassenfilter

Dermatologie: mehr als 75 Prozent der Termine betroffen

Die Kosten stehen erst da, wenn man schon investiert hat

Das eigentliche Problem ist weniger, dass Selbstzahlerleistungen überhaupt auftauchen – die gibt es auch in echt –, sondern wann. Der Preis oder überhaupt der Hinweis «privat» erscheint häufig erst, nachdem man Praxis, Leistung und Uhrzeit ausgewählt hat. Wer bis dahin fünf Minuten Sucherei investiert und endlich einen freien Termin gefunden hat, klickt eher zu, als noch einmal von vorn anzufangen. Das ist kein Zufall, sondern ein altbekanntes Muster aus dem Web-Design: erst Aufwand hineinstecken lassen, dann die Kröte servieren.

Ich habe selbst schon über so ein Portal einen Facharzttermin gesucht und stand am Ende vor der Frage, ob die «empfohlene» Zusatzleistung nun medizinisch nötig oder einfach nur teuer ist. Genau an dieser Stelle verlässt man sich darauf, dass «gesetzlich versichert» auch gesetzlich versichert bedeutet – und nicht bloß eine Vorauswahl, die man mit dem nächsten Klick wieder verliert.

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Dazu kommt: Dieselbe Leistung war je nach Versichertenstatus unterschiedlich ausgepreist, und in der Gynäkologie wurden individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) sprachlich hervorgehoben, ohne sie klar als Privatleistung zu kennzeichnen. Einzelne Praxen drohten sogar mit einer Ausfallgebühr, falls der beim Buchen angegebene Grund nicht zur – teureren – gebuchten Leistung passte.

Ein Gericht war schon da, jetzt ist der Gesetzgeber dran

Neu ist der Streit nicht. Bereits im November 2025 hat das Landgericht Berlin entschieden, dass die Anzeige kostenpflichtiger Privattermine trotz aktivem Kassenfilter irreführend ist. Doctolib ist in Berufung gegangen, die Sache liegt also weiter bei den Gerichten. Bis dahin bleibt für Patienten alles beim Alten.

Der vzbv will auf das Urteil nicht warten und nimmt den Gesetzgeber in die Pflicht: Im geplanten Digitalgesetz für den Gesundheitssektor sollen verbindliche Mindeststandards für Terminportale festgeschrieben werden – Selbstzahleroptionen nur, wenn der Patient sie ausdrücklich sucht, und keine willkürlichen Ausfallgebühren.

Man muss kein Zyniker sein, um zu erkennen, wo hier die Interessen liegen. Doctolib verdient an der Vermittlung, die Praxen verdienen an den IGeL-Leistungen, und der gesetzlich Versicherte ist in dieser Rechnung der Posten, den man möglichst spät über die Kosten informiert. Solange niemand eine klare Kennzeichnungspflicht durchsetzt, bleibt der Kassenfilter das, was er im Marktcheck war: mehr Dekoration als Schutz.