Das teuerste Disney+-Abo verkauft sich auch über die Bildqualität: 4K, HDR, Dolby Vision. In elf EU-Ländern ist von diesem Versprechen gerade ein gutes Stück verschwunden. Disney hat begonnen, Dolby Vision und 3D-Inhalte aus dem Premium-Tarif zu entfernen — nicht wegen eines technischen Defekts, sondern wegen eines Gerichtsbeschlusses. Zuerst gemeldet hat die neue Welle das dänische Fachportal FlatpanelsHD.

Was im Abo bleibt — und was nicht

Betroffen sind elf Staaten: Deutschland, Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, die Niederlande, Portugal, Rumänien und Schweden. Weg sind dort Dolby Vision und die 3D-Inhalte. Die 4K-Auflösung und das statische HDR10 bleiben erhalten — am grundsätzlich hochauflösenden Bild ändert sich also nichts.

Der praktische Unterschied ist kleiner, als die Marketing-Tabellen nahelegen, aber er existiert. Dolby Vision steuert Helligkeit und Kontrast über dynamische Metadaten Szene für Szene; HDR10 legt diese Werte einmal für den ganzen Film fest. Auf einem durchschnittlichen Fernseher fällt das kaum auf. An meinem OLED im Wohnzimmer sehe ich den Abstand in dunklen Szenen durchaus — und wer genau dafür den Premium-Aufpreis zahlt, bekommt jetzt weniger, ohne weniger zu zahlen.

InterDigital, das Patentgericht und ein Stück HEVC

Hinter der Abschaltung steht InterDigital, ein US-Lizenzverwerter, der sein Geld mit Patenten verdient statt mit Produkten. Das Unternehmen hat vor der Mannheimer Lokalkammer des Einheitlichen Patentgerichts (UPC) eine Verfügung gegen Disney erstritten. Streitgegenstand ist das Patent EP 2465265, das eine Codiertechnik im Videostandard HEVC betrifft — also genau jene Kompression, auf der hochauflösendes Streaming aufsetzt.

Der Hebel des UPC ist seine Reichweite: Ein einziges Urteil wirkt in allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten zugleich, deshalb fallen elf Länder auf einen Schlag. Neu ist der Konflikt nicht. Ende 2025 hatte bereits ein Münchner Gericht die Formate in Deutschland gestoppt, im Februar 2026 nahm Disney sie europaweit heraus, im März kamen sie fast überall zurück — nur in Deutschland nicht. Gegen die UPC-Verfügung kann Disney Berufung einlegen; nach eigener Aussage bedauert der Konzern den Schritt und teilt den Ärger seiner Kunden.

Die Rechnung zahlt der Abonnent

Mich stört an dem Vorgang weniger der verlorene Farbraum als das Muster dahinter. HEVC steckt in praktisch jedem Streaming-Dienst und jedem modernen Fernseher, die Lizenzlage rund um diesen Standard ist seit Jahren ein Schlachtfeld — und ausgetragen wird der Streit jetzt am schnellsten über Verfügungen, die ganze Länder auf einmal treffen. Das ist juristisch elegant und für die Beteiligten ein Druckmittel. Nur sitzt am Ende der Tisch, an dem niemand mitverhandelt hat: der Abonnent, der für „Premium“ weiter den vollen Preis überweist und dafür stillschweigend ein abgespecktes Bild bekommt. Eine Gutschrift oder einen reduzierten Tarif hat Disney bisher nicht erwähnt.