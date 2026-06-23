Anfang Juni lag nur ein Kompromisspapier auf dem Tisch — jetzt steht eine echte Position. Der Wirtschafts- und Währungsausschuss (ECON) des EU-Parlaments hat am Dienstag mit deutlicher Mehrheit für die gesetzlichen Grundlagen des digitalen Euro gestimmt. Damit rückt die Währung, über deren Offline-Modus und Gebührendeckel noch vor knapp drei Wochen verhandelt wurde, zum ersten Mal in greifbare Nähe. Mit einem dicken Vorbehalt: Die wichtigste Zahl — wie viel digitales Zentralbankgeld ein Mensch überhaupt halten darf — steht im Gesetz bewusst nicht drin.

Was der Ausschuss beschlossen hat

Statt einer festen Besitzgrenze schreibt der Entwurf nur den Mechanismus fest: Die EU-Kommission soll die Obergrenze auf Empfehlung der Europäischen Zentralbank festlegen und alle zwei Jahre überprüfen. Das Parlament verlangt dabei ein Mitspracherecht — verständlich, denn an dieser einen Zahl hängt, ob der digitale Euro ein Nischen-Bezahlmittel bleibt oder den Geschäftsbanken Einlagen abzieht. Genau das ist der Grund, warum sie so heikel ist.

Die übrigen Eckpunkte sind konkreter. Unternehmen dürfen digitale Euro maximal 24 Stunden halten, verzinst wird nichts — das Geld ist als Zahlungsmittel gedacht, nicht als Sparform. Die Grundfunktionen sollen für Verbraucher kostenlos bleiben. Für den Offline-Modus, also das Bezahlen ohne Internetverbindung, fordern die Abgeordneten ausdrücklich ein Datenschutzniveau wie bei Bargeld; Transaktionen sollen sich per Zero-Knowledge-Verfahren bestätigen lassen, ohne dass dabei offengelegt wird, wer was zahlt. Und: Das Recht, mit Schein und Münze zu zahlen, wird gesetzlich verankert — reine Cashless-Vorgaben von Händlern wären damit unzulässig.

Der eigentliche Zweck steht nicht im Gesetzestext

Offiziell geht es um eine sichere, europäische Bezahlinfrastruktur. Tatsächlich geht es um Unabhängigkeit. Der grenzüberschreitende Kartenzahlungsverkehr in Europa läuft fast vollständig über Visa und Mastercard — zwei US-Konzerne. Wer wie ich kleinen Firmen die Kartenterminals einrichtet, sieht bei jeder Abrechnung, wohin die Gebühren wandern und an wessen Netzregeln man hängt. Eine von der EZB betriebene Alternative wäre an dieser Stelle ein echtes Faustpfand, kein Buzzword.

Nur trifft dieser Plan auf einen Markt, der die Lücke längst selbst füllt. Erstmals wurde 2025 mehr als die Hälfte aller Einkäufe bargeldlos beglichen — überwiegend per Karte und Smartphone, also über genau die Anbieter, die der digitale Euro zurückdrängen soll. Eine staatliche Zahlungsschiene, die fünf Jahre nach der Debatte erscheint, muss erst einmal einen Grund liefern, warum jemand sie der eingespielten Karten-App vorzieht.

Bis zum Start ist es weit

Die ECON-Abstimmung ist nur ein Etappensieg. Das Verhandlungsmandat wird zu Beginn der Plenarsitzung im Juli bestätigt, dann beginnen die Gespräche mit dem EU-Rat — der eigene Vorstellungen zur Besitzgrenze hat. Selbst wenn sich alle einig werden, ist eine rund zweijährige Einführungsphase vorgesehen, bevor der erste digitale Euro ausgegeben wird. Vor 2028 wird hier niemand bezahlen.

Bemerkenswert bleibt, dass das Parlament die politisch heikelste Entscheidung — die Halte-Obergrenze — an die Notenbank durchreicht und sich nur ein Vetorecht sichert. Das hält das Gesetz beschlussfähig, verschiebt den eigentlichen Streit aber bloß. Bargeldschutz und ein bargeldgleicher Offline-Modus sind die richtigen Leitplanken; ob daraus ein Bezahlmittel wird, das die Leute freiwillig nutzen, entscheidet sich nicht im Ausschuss, sondern erst an der Kasse.