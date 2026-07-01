Einer der größten deutschen Glasfaser-Anbieter ist an der Insolvenz vorbeigeschrammt. Deutsche Glasfaser, die vor allem im ländlichen Raum Netze verlegt, hat ihre Finanzierung neu aufgestellt: Die Eigentümer EQT und OMERS schießen 845 Millionen Euro frisches Kapital nach, die Banken steuern rund 400 Millionen Euro an vorrangigen Krediten bei — zusammen mehr als 1,2 Milliarden. Nach eigenen Angaben ist der Konzern damit bis Mitte der 2030er durchfinanziert.

Wer wie ich in einer Ecke Niedersachsens sitzt, in der Deutsche Glasfaser mit Vorverträgen um Anschlüsse geworben hat, liest so eine Meldung mit gemischten Gefühlen. Ein Anbieter, der ums Überleben ringt, erschließt keine neuen Straßenzüge — und genau da liegt der zweite Teil der Nachricht.

Das Geld ist da — die Altlasten auch

Die Rettung ist keine Kleinigkeit. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren Milliarden in den Netzausbau gesteckt, ohne dass die Kundenzahlen mit den Kosten Schritt hielten. Schon im Januar 2024 fielen fünf Prozent der Stellen weg, im Oktober 2025 weitere 250. Dass jetzt Eigentümer und Banken gemeinsam nachlegen, zeigt den Willen, das Netz nicht an die Wand fahren zu lassen — es zeigt aber auch, wie eng es zwischenzeitlich war. „Durchfinanziert bis Mitte der 2030er“ ist dabei die Formulierung des Unternehmens, nicht das Ergebnis einer unabhängigen Prüfung.

Neuer Chef, neuer Kurs

Mit dem Geld kommt ein Führungswechsel. Vorstandschef Andreas Pfisterer, der die Firma seit Juli 2023 durch die Restrukturierung und die jetzt abgeschlossene Refinanzierung geführt hat, verlässt das Unternehmen im Lauf des Sommers. Übergangsweise übernimmt Jens Schulte-Bockum eine zentrale Rolle — der frühere Deutschland-Chef von Vodafone, also jemand aus dem Maschinenraum der etablierten Netzbetreiber. Zugleich dreht Deutsche Glasfaser die Strategie: Statt neue Gebiete zu erschließen, soll der Schwerpunkt künftig auf der Vermarktung der bereits verlegten Netze und der Kundenbetreuung liegen.

Für Anschluss-Interessenten in noch nicht erschlossenen Orten ist das die eigentliche Botschaft — und keine gute. Ein Netzbetreiber, der vom Ausbau auf „Bestand vermarkten“ umschaltet, sagt damit ziemlich unverblümt, dass der große Flächenausbau vorerst pausiert. Wirtschaftlich ist der Schwenk nachvollziehbar: Ein verlegtes Kabel bringt erst Geld, wenn jemand einen Vertrag darauf abschließt. Für alle, die auf den Bagger warten, heißt „gerettet“ damit vor allem, dass gerettet wurde, was schon liegt.