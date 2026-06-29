„Sie haben klargemacht, dass unser Modell am Ende ist“ – so fasste ein Deloitte-Berater zusammen, was ihm die eigene Führung auf einer internen Town Hall präsentierte. Gemeint war kein fernes Schreckensszenario, sondern eine Grafik mit Jahreszahl: Bis 2035 soll das klassische, stundenweise abgerechnete Beratungsgeschäft zu einem schmalen Streifen schrumpfen, während KI-Agenten den wachsenden Rest übernehmen. Dass ein Beratungsriese seinen eigenen Leuten so offen die Geschäftsgrundlage absägt, ist die eigentliche Nachricht.

Eine Grafik, die bis 2035 reicht

Vorgetragen hat das Jason Manstof, Chef von Deloittes US-Beratung für den öffentlichen Sektor. Seine Kurve zeigt das stundenbasierte Geschäft als schrumpfenden Anteil eines insgesamt wachsenden Marktes für professionelle Dienstleistungen – diese Art von Arbeit werde künftig „nur noch ein Teil des Gesamtbildes“ sein. Diplomatischer lässt sich „die Hälfte von euch macht bald etwas anderes“ kaum verpacken.

Eine reine Deloitte-Sorge ist das nicht. Bei McKinsey stammen laut Senior Partner Shelley Stewart III bereits über 30 Prozent der weltweiten Honorare aus ergebnisbasierten Preismodellen statt aus abgerechneten Stunden; McKinsey und die Boston Consulting Group treiben den Umbau aktiv voran. Pat Petitti, Chef der Vermittlungsplattform Catalant, nennt das Ganze einen „existenziellen Kampf“ um neue Erlösmodelle. Berichtet hat über die interne Runde zuerst das Wall Street Journal, hierzulande aufgegriffen von The Decoder.

Wenn der Verkäufer der Zeit die Zeit abschafft

Der Reiz an der Geschichte ist die Selbstanzeige. Eine Branche, deren Geschäftsmodell die abgerechnete Stunde schlicht ist, erklärt diese Stunde selbst zum Auslaufmodell. Mein eigenes Geschäft lebt zu großen Teilen von derselben Logik – Tagewerk, Stundensatz, Projektaufwand –, und ich kenne die Kehrseite gut: Wer Zeit verkauft, verdient am Aufwand mit. Ein Werkzeug, das die Arbeit halbiert, halbiert erst einmal auch die Rechnung. Genau deshalb ist KI für alle, die nach Stunden abrechnen, ein zweischneidiges Schwert.

Für tot halte ich die Stundenabrechnung trotzdem nicht – eher für verdrängt. Sie wandert dorthin, wo der Aufwand schwer messbar bleibt und kein Agent die Verantwortung übernimmt. Deloittes Rechnung geht auf, solange der wachsende Markt die wegbrechenden Stunden überkompensiert und die Beratung das Ergebnis, das sie künftig verkaufen will, auch zuverlässig liefert. Das ist eine Wette, kein Naturgesetz – und für ein Haus mit eigenen KI-Agenten und Skaleneffekten eine andere als für die kleine Bude, die nichts als ihre Zeit anzubieten hat.

Was Deloitte hier vorführt, ist die ehrlichere Variante des KI-Versprechens: nicht „alle werden produktiver“, sondern „ein Teil von euch wird nicht mehr gebraucht“. Für die Großen mag der Umbau aufgehen. Wer sein Geld mit abgerechneter Zeit verdient und keine Agentenflotte im Rücken hat, sollte die Grafik aus der Town Hall trotzdem ernst nehmen – auch wenn die „2035″ am rechten Rand noch bequem weit weg aussieht.