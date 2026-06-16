Anfang Juni hatte DeepSeek erstmals externe Investoren angekündigt — mit Berichten über Bewertungen nahe 60 Milliarden Dollar. Jetzt ist die Runde offiziell geschlossen: über 50 Milliarden Yuan wurden eingesammelt, rund 7,4 Milliarden Dollar, Bewertung bestätigt jenseits der 50-Milliarden-Dollar-Marke. Tencent ist dabei, CATL auch. Die eigentliche Meldung ist aber nicht, wer zahlt — sondern zu welchen Bedingungen.

Wer investiert hat — und warum Tencent und CATL keine Überraschung sind

Tencent als Geldgeber bei einem chinesischen KI-Startup überrascht mittlerweile niemanden mehr; der Konzern sitzt in fast jedem größeren Tech-Deal der letzten Jahre irgendwie mit am Tisch, ob als strategischer Investor oder als Infrastrukturpartner. Interessanter ist CATL: Der weltgrößte Batteriehersteller investiert hier nicht als reiner Finanzinvestor, sondern mit operativem Kalkül — KI für Energiemanagement, Logistik, Produktionssteuerung. Das ist eine andere Logik als klassisches Venture Capital.

DeepSeek-Gründer Liang Wenfeng soll selbst rund 20 Milliarden Yuan eingebracht haben. Das sieht nach Überzeugung aus — und ist es möglicherweise auch. Vor allem aber sichert es Kontrolle: Wer persönlich so viel einlegt, muss mit Außenstehenden weniger verhandeln.

Kapital rein, Stimmrecht raus — wie DeepSeek das Governance-Problem löst

Externe Investoren erhalten keine Stimmrechte. Fünf Jahre lang. Alle Governance-Entscheidungen bleiben beim staatlichen Fonds, der bereits beteiligt ist und seine Stimmrechte ausdrücklich behält. Das ist keine Kleingedrucktes-Formalie.

Mich überrascht diese Konstruktion nicht — aber sie verdient einen zweiten Blick. Chinesische KI-Startups operieren unter dem permanenten Druck, Staatsnähe zu signalisieren ohne komplett verstaatlicht auszusehen. Der staatliche Fonds mit Stimmrecht, externe Kapitalgeber ohne: Das ist die elegante Antwort auf exakt dieses Dilemma. Tencent und CATL bekommen Zugang und Renditepotenzial; der Staat behält die operative Linie — und nach außen sieht das Ganze wie ein normales Startup aus.

Für externe Investoren bleibt eine ungewöhnliche Rechnung: Das Geld ist fünf Jahre gebunden, Einfluss gibt es keinen. Wer das akzeptiert, hat entweder sehr viel Vertrauen in die Wachstumsstory — oder andere strategische Gründe, die Beziehung zu DeepSeek zu pflegen. Bei einem Unternehmen, das sich per Modell-Release innerhalb weniger Monate als globale KI-Kraft etabliert hat, mag das Kalkül aufgehen.

DeepSeek hat mit seinen Modellen schon gezeigt, dass Recheneffizienz ernstzunehmen ist. Diese Finanzierungsrunde zeigt, dass man Unternehmensführung nach denselben eigenständigen Maßstäben gestaltet. Ob das trägt, hängt davon ab, ob die Produkte weiter liefern — und ob die Stimmrechtskonstruktion unter internationalem regulatorischem Druck standhält. Beides ist offen.