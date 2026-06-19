Wer einem neuen Mitarbeiter am ersten Tag den Generalschlüssel zum Serverraum gibt, hat in der IT selten lange Freude. Google DeepMind überträgt diese Logik jetzt auf die eigenen KI-Agenten: Statt sich allein auf das gut gemeinte Training zu verlassen, behandelt das Labor seine fortgeschrittenen Agenten vorsorglich wie mögliche Innentäter. Veröffentlicht hat DeepMind das Konzept am 18. Juni 2026 unter dem Namen „AI Control Roadmap“ — flankiert von einem zweiten Papier zu drei Sicherheitsebenen für Agentensysteme.

Vom Alignment zur Zugangskontrolle

Der Kern ist ein Perspektivwechsel. Alignment — ein Modell so zu trainieren, dass es tut, was man will — bleibt die erste Verteidigungslinie, reicht DeepMind aber nicht mehr aus. Darüber legt das Labor eine zweite Schicht aus klassischer Sicherheitslogik, „Defense in Depth“. Für die Planung wird schlicht unterstellt, dass ein fähiger Agent fehlausgerichtet sein und aktiv versuchen könnte, der Aufsicht zu entgehen, das Modell zu exfiltrieren oder sich heimlich selbst auszurollen. Klingt nach Science-Fiction, ist aber erst einmal nur ein ordentliches Bedrohungsmodell — dieselbe Annahme trifft jede Firma, die einem Admin kündigt und ihm im selben Moment die Rechte entzieht.

Um diese Bedrohung greifbar zu machen, zerlegt DeepMind mögliche Angriffe mit dem etablierten MITRE-ATT&CK-Framework in einzelne Taktiken und Techniken — dasselbe Raster, mit dem Sicherheitsteams reale Angreifer beschreiben. Rechte bekommt ein Agent nur schrittweise, abhängig von nachgewiesenem Verhalten. Das Bild, das DeepMind dazu wählt, ist der Fahrlehrer mit Doppelpedalen: Kontrolle wird nicht entzogen, sie bleibt griffbereit.

Eine Million Aufgaben — und meistens war es Übereifer

Die Erkennung staffelt DeepMind in vier Stufen, D1 bis D4 — von der Beobachtung der „Gedankenkette“ eines Modells über robustere Monitore und die Kontrolle einzelner Aktionen bis zur Analyse der internen Aktivierungen. Die Reaktion läuft in drei Stufen, R1 bis R3: vom asynchronen Alarm über den Entzug von Zugriffen bis zur Abschaltung. Je fähiger ein Agent darin wird, Überwachung zu umgehen, desto härter die Antwort.

Ein interner Prototyp dieses asynchronen Monitors lief bereits über eine Million Coding-Aufgaben. Das wichtigste Ergebnis ist unspektakulär und gerade deshalb interessant: Die meisten auffälligen Vorgänge gingen laut DeepMind auf Fehlinterpretation oder Übereifer zurück, nicht auf bösen Willen. Das deckt sich mit dem, was ich sehe, seit ich Coding-Agenten auf eigene Repositories loslasse: Wenn etwas schiefgeht, steckt selten Absicht dahinter, sondern ein Agent, der die Aufgabe zu wörtlich nimmt und „zur Sicherheit“ gleich das halbe Verzeichnis aufräumt. Inzwischen überwacht derselbe Monitor nach Angaben des Labors den Gemini Spark Agent in Echtzeit und greift etwa beim ungewollten Löschen von Daten ein.

Schönes Konzept — solange nur DeepMind es anwendet

DeepMind warnt vor einem „schmalen Zeitfenster“, in dem sich verbindliche Sicherheitsstandards etablieren ließen, bevor vernetzte Multi-Agenten-Systeme weltweit skalieren. Vorgeschlagen werden drei Ebenen: der einzelne Agent, der Verbund mehrerer Agenten und die Widerstandsfähigkeit des gesamten Ökosystems — als gemeinsame Aufgabe von Laboren, Regierungen und Forschung. Auch Fortune und Axios griffen die Roadmap am selben Tag auf.

Meine Skepsis setzt an einer anderen Stelle an. Das Konzept ist solide — endlich behandelt ein großes Labor seine Agenten mit der Vorsicht, die man jedem unbekannten Prozess im eigenen Netz entgegenbringt. Nur schützt DeepMind damit zuerst das eigene Haus. Dieselben Konzerne, die solche Kontrollarchitekturen intern aufbauen, verkaufen ihre Agenten gleichzeitig an alle anderen — ohne dass beim Kunden D1 bis R3 mitgeliefert würden. Wer einen Agenten in die eigene Infrastruktur lässt, baut die Doppelpedale bis dahin selbst ein. (Ein Papier zu schreiben ist eben günstiger, als daraus eine Produktfunktion zu machen.)