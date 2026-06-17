DeepL war jahrelang das Tool, das man aufrief, wenn Google Translate zu hölzern klang. Jetzt greift der Kölner Übersetzungsdienst nach einem ganz anderen Markt: Das Unternehmen übernimmt das US-Startup Mixhalo, einen Spezialisten für verzögerungsfreies Live-Audio. Der Plan dahinter ist, gesprochene Sprache in Echtzeit zu dolmetschen — auf Konferenzen, bei Events, im Kundensupport. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Was Mixhalo mitbringt

Mixhalo, 2016 gegründet, kommt aus einer ungewöhnlichen Ecke: Zu den Gründern zählt Mike Einziger, Gitarrist der Band Incubus, gemeinsam mit der Violinistin Ann Marie Simpson-Einziger und dem heutigen CEO Vik Singh. Ursprünglich sollte die Technik Konzertbesuchern besseren Sound aufs Handy bringen, später lieferte Mixhalo Echtzeit-Audio für Sport und Live-Events. Knapp 40 Millionen Dollar hat das Unternehmen von Investoren wie Founders Fund und Fortress eingesammelt.

Der eigentliche Wert steckt nicht in der Übersetzung — die hat DeepL selbst —, sondern im Audio-Transport: Ton mit extrem niedriger Latenz an viele Hörer gleichzeitig zu verteilen, ohne dass es hakt oder nachläuft. Genau dieser Teil ist beim Live-Dolmetschen das harte Problem. Mixhalo war ohnehin schon DeepL-Kunde und nutzte den Dienst als Übersetzungs-Backend; der Deal wuchs laut Singh aus dieser Zusammenarbeit.

Warum DeepL ins Audio-Geschäft geht

Die Übernahme ist der nächste Schritt einer Linie, die DeepL seit zwei Jahren fährt. 2024 kam die Sprache-zu-Text-Übersetzung in über 33 Sprachen, im April 2026 folgte eine Suite für Sprache-zu-Sprache-Übersetzung in mehrsprachigen Meetings. Mit Mixhalo soll DeepL Voice nun auch große, laute Umgebungen bedienen — Messehallen, Konferenzbühnen, Support-Center. Nebenbei eröffnet das Kölner Unternehmen sein erstes Büro in San Francisco und übernimmt das Mixhalo-Team. Eine erste öffentliche Demo ist für die GITEX Europe Ende Juni angekündigt.

DeepL nutze ich im Tagesgeschäft selbst regelmäßig — für Angebote an ausländische Lieferanten, für englische Doku, die schnell verständlich werden muss. Bei getipptem Text ist die Qualität seit Jahren das Argument. Ob das auch live über ein Saalmikrofon trägt, ist eine andere Hausnummer: Da entscheiden Millisekunden und Störgeräusche, nicht die schönste Formulierung.

Die eigentliche Hürde steht noch aus

Strategisch ergibt der Zukauf Sinn. Reine Textübersetzung wird zur Massenware — Google, Microsoft und jedes größere Sprachmodell können das inzwischen ordentlich, oft gratis. DeepL muss sich also dorthin bewegen, wo Qualität und Zuverlässigkeit noch echtes Geld wert sind, und Live-Dolmetschen auf einer Bühne ist so ein Feld. Konkurrenz steht schon bereit, etwa Wordly AI und Palabra.

Skeptisch macht mich nur eines: Simultanübersetzung per KI wird seit Jahren vorgeführt, von Google über Microsoft bis Samsung — auf der Bühne sieht das immer beeindruckend aus. Der ehrliche Test kommt erst, wenn auf einer vollen Messe mehrere Sprecher gleichzeitig reden, der Ton scheppert und trotzdem jeder Zuhörer eine saubere Übersetzung im Ohr haben soll. Gelöst ist dieses Problem mit dem Zukauf noch nicht — gekauft hat DeepL erst die Mannschaft, die es lösen soll. Den Beweis muss die Technik auf einer vollen Messe antreten.